https://sarabic.ae/20241103/وزير-الخارجية-التركي-الأسد-غير-مستعد-للتوصل-لاتفاق-مع-المعارضة-السورية-وتطبيع-العلاقات-مع-أنقرة-1094443987.html
وزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة
وزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد غير مستعد للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T09:45+0000
2024-11-03T09:45+0000
2024-11-03T09:45+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg
وقال فيدان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "يجب أن يقوم حوار حقيقي بين الحكومة السورية والمعارضة ويحدونا الأمل في توصل الرئيس الأسد إلى اتفاق معها، ولكن يبدو أنه وشركاءه غير مستعدين لإبرام اتفاق مع المعارضة وتطبيع العلاقات مع أنقرة وحل بعض المشاكل".وشدد فيدان على أهمية توفير الرئيس السوري بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، بالتعاون مع المعارضة، لافتًا إلى تزايد هجمات إسرائيل على سوريا خلال الفترة الأخيرة.كما حذر من أن "محاولة وحدات حماية الشعب الكردية والمجموعات الأخرى الاستفادة من الفوضى في البلاد، قد تجر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار".كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن كلا من تركيا وسوريا تبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، مشيرًا إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك تتمثل في وجود القوات التركية شمالي سوريا.وأعرب الرئيس التركي مرارا عن استعداده للقاء نظيره السوري. وصرح، عقب لقائه الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة "بريكس" الأخيرة في مدينة قازان الروسية، أنه طلب من نظيره الروسي المساعدة في الدفع قدماً بمسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق واستجابة الرئيس السوري الأسد لدعوته للقائه.
https://sarabic.ae/20241101/لافروف-نتلقى-إشارات-جدية-حول-رغبة-سوريا-وتركيا-في-استئناف-الحوار-1094373469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_179:0:1652:1105_1920x0_80_0_0_4136557657fd3c3a0b1722b94666e9f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي
وزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد غير مستعد للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة.
وقال فيدان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "يجب أن يقوم حوار حقيقي بين الحكومة السورية والمعارضة ويحدونا الأمل في توصل الرئيس الأسد إلى اتفاق معها، ولكن يبدو أنه وشركاءه غير مستعدين لإبرام اتفاق مع المعارضة وتطبيع العلاقات مع أنقرة وحل بعض المشاكل".
وأضاف: "تركيا تتطلع إلى تشكيل إطار سياسي يتفق عليه كل من الحكومة السورية والمعارضة وسط بيئة لا يجري فيها اشتباك بين الطرفين".
وشدد فيدان على أهمية توفير الرئيس السوري بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، بالتعاون مع المعارضة، لافتًا إلى تزايد هجمات إسرائيل على سوريا خلال الفترة الأخيرة.
كما حذر من أن "محاولة وحدات حماية الشعب الكردية والمجموعات الأخرى الاستفادة من الفوضى في البلاد، قد تجر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار".
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن كلا من تركيا وسوريا تبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، مشيرًا إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك تتمثل في وجود القوات التركية شمالي سوريا.
وتطالب دمشق أنقرة بسحب قواتها من الأراضي السورية كشرط أساسي لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وأعرب الرئيس التركي مرارا عن استعداده للقاء نظيره السوري. وصرح، عقب لقائه الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة "بريكس" الأخيرة في مدينة قازان الروسية، أنه طلب من نظيره الروسي المساعدة في الدفع قدماً بمسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق واستجابة الرئيس السوري الأسد لدعوته للقائه.