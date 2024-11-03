https://sarabic.ae/20241103/وزير-الخارجية-التركي-الأسد-غير-مستعد-للتوصل-لاتفاق-مع-المعارضة-السورية-وتطبيع-العلاقات-مع-أنقرة-1094443987.html

وزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة

وزير الخارجية التركي: الأسد غير مستعد للتوصل لاتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، بأن الرئيس السوري بشار الأسد غير مستعد للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة السورية وتطبيع العلاقات مع أنقرة. 03.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-03T09:45+0000

2024-11-03T09:45+0000

2024-11-03T09:45+0000

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وقال فيدان، في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية: "يجب أن يقوم حوار حقيقي بين الحكومة السورية والمعارضة ويحدونا الأمل في توصل الرئيس الأسد إلى اتفاق معها، ولكن يبدو أنه وشركاءه غير مستعدين لإبرام اتفاق مع المعارضة وتطبيع العلاقات مع أنقرة وحل بعض المشاكل".وشدد فيدان على أهمية توفير الرئيس السوري بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، بالتعاون مع المعارضة، لافتًا إلى تزايد هجمات إسرائيل على سوريا خلال الفترة الأخيرة.كما حذر من أن "محاولة وحدات حماية الشعب الكردية والمجموعات الأخرى الاستفادة من الفوضى في البلاد، قد تجر سوريا إلى مزيد من عدم الاستقرار".كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن كلا من تركيا وسوريا تبديان اهتماماً جدياً باستئناف الحوار من أجل تطبيع العلاقات، مشيرًا إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون ذلك تتمثل في وجود القوات التركية شمالي سوريا.وأعرب الرئيس التركي مرارا عن استعداده للقاء نظيره السوري. وصرح، عقب لقائه الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة "بريكس" الأخيرة في مدينة قازان الروسية، أنه طلب من نظيره الروسي المساعدة في الدفع قدماً بمسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق واستجابة الرئيس السوري الأسد لدعوته للقائه.

https://sarabic.ae/20241101/لافروف-نتلقى-إشارات-جدية-حول-رغبة-سوريا-وتركيا-في-استئناف-الحوار-1094373469.html

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