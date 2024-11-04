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بلينكن يبحث مع نظيره المصري جهود إنهاء النزاعات في غزة والسودان
بلينكن يبحث مع نظيره المصري جهود إنهاء النزاعات في غزة والسودان
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، اتصالًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول فيه الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والسودان. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T22:21+0000
2024-11-04T22:21+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، مساء السبت، أن بلينكن أكد خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الصراع في غزة، مع السعي لإطلاق سراح كافة المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى المدنيين المتضررين.وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استمرار رفض حركة حماس إطلاق حتى عدد محدود من المحتجزين، مما يعوق التوصل إلى وقف إطلاق النار ويؤخر الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في غزة.وشدد على أهمية وضع أسس واضحة لمرحلة ما بعد الصراع تشمل إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وفيما يخص الوضع في لبنان، بحث الوزيران سبل الوصول إلى حلول دبلوماسية تضمن عودة المدنيين على جانبي الخط الأزرق إلى ديارهم بأمان.وأشار بلينكن إلى ضرورة تحرك القادة اللبنانيين بشكل عاجل لسد الفراغ الرئاسي في البلاد.كما عبّر بلينكن عن تقديره لدور مصر في السعي لتحقيق السلام في السودان، مع الإشارة إلى جهودها لحماية المدنيين وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل نحو انتقال سياسي يُفضي إلى حكومة مدنية في السودان.
https://sarabic.ae/20241023/ردا-على-تصريحات-بلينكن-بشأن-إنهاء-حرب-غزة-مسؤول-إسرائيلي-سياستنا-بشأن-القطاع-لم-تتغير-1094092882.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار السودان اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار السودان اليوم, غزة, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
بلينكن يبحث مع نظيره المصري جهود إنهاء النزاعات في غزة والسودان
22:21 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 22:22 GMT 04.11.2024)
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، اتصالًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول فيه الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والسودان.
وذكرت
الخارجية الأمريكية في بيان، مساء السبت، أن بلينكن أكد خلال الاتصال على ضرورة إنهاء الصراع في غزة، مع السعي لإطلاق سراح كافة المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى المدنيين المتضررين.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استمرار رفض حركة حماس إطلاق حتى عدد محدود من المحتجزين، مما يعوق التوصل إلى وقف إطلاق النار ويؤخر الجهود الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد على أهمية وضع أسس واضحة لمرحلة ما بعد الصراع تشمل إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص الوضع في لبنان، بحث الوزيران سبل الوصول إلى حلول دبلوماسية تضمن عودة المدنيين على جانبي الخط الأزرق إلى ديارهم بأمان.
وأشار بلينكن إلى ضرورة تحرك القادة اللبنانيين بشكل عاجل لسد الفراغ الرئاسي في البلاد.
كما عبّر بلينكن عن تقديره لدور مصر في السعي لتحقيق السلام في السودان، مع الإشارة إلى جهودها لحماية المدنيين وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا على أهمية العمل نحو انتقال سياسي يُفضي إلى حكومة مدنية في السودان.