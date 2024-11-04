https://sarabic.ae/20241104/قفزة-الوداع-مأساة-على-جبل-ريو-دي-جانيرو-فيديو-1094471575.html
"قفزة الوداع"... مأساة على جبل ريو دي جانيرو... فيديو
"قفزة الوداع"... مأساة على جبل ريو دي جانيرو... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي لاعب قفز بالمظلات من البرازيل مصرعه أثناء قيامه بتنفيذ قفزة من نقطة محظورة على جبل بيدرا بونيتا. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T11:41+0000
2024-11-04T11:41+0000
2024-11-04T11:41+0000
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واستعانت السلطات بطائرة مروحية بهدف انتشال جثة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 49 عامًا، من موقع الحادث، بحسب وسائل إعلام.وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب يقف فوق الجبل برفقة عدد من الأشخاص، حيث راح يتم استعداده لتنفيذ القفزة والتحقق من معدات وملابس القفز قبل أن يهرول بضع خطوات باتجاه الحافة ليقفز.ولم يظهر المقطع مصير اللاعب على الفور، إلا أن الأشخاص المتواجدين على الجبل لم يبدوا صدمة أو انزعاجا مما يدل على أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن كل شيء يسير بشكل طبيعي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار
"قفزة الوداع"... مأساة على جبل ريو دي جانيرو... فيديو
لقي لاعب قفز بالمظلات من البرازيل مصرعه أثناء قيامه بتنفيذ قفزة من نقطة محظورة على جبل بيدرا بونيتا.
واستعانت السلطات بطائرة مروحية بهدف انتشال جثة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 49 عامًا، من موقع الحادث، بحسب وسائل إعلام.
وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب يقف فوق الجبل برفقة عدد من الأشخاص، حيث راح يتم استعداده لتنفيذ القفزة والتحقق من معدات وملابس القفز قبل أن يهرول بضع خطوات باتجاه الحافة ليقفز.
ولم يظهر المقطع مصير اللاعب على الفور، إلا أن الأشخاص المتواجدين على الجبل لم يبدوا صدمة أو انزعاجا مما يدل على أنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن كل شيء يسير بشكل طبيعي.