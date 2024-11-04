https://sarabic.ae/20241104/مقتل-عنصرين-من-الحرس-الثوري-الإيراني-إثر-حادث-تحطم-طائرة-جنوب-شرقي-إيران-1094463745.html
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر حادث تحطم طائرة جنوب شرقي إيران
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر حادث تحطم طائرة جنوب شرقي إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصره، إثر حادث جوي جنوب شرقي إيران. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T07:17+0000
2024-11-04T07:17+0000
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وذكرت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في بيان، أن طائرة خفيفة من طراز "جايروبلن" تابعة للقوات البرية للحرس الثوري، تعرضت لحادث أثناء تنفيذ عملية قتالية في المنطقة الحدودية جنوب شرق "سيركان"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأسفر الحادث عن مقتل العميد حميد مازندراني، قائد لواء نينوا في محافظة كلستان، والطيار حامد جندقي، من مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري.ولقي كل من مازندراني وجندقي مصرعهما، خلال مناورات "شهداء الأمن" العملياتية في منطقة سراوان.وكانت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أجرت مناورة حربية تحت اسم "شهداء الأمن" في سيستان وبلوشستان، منذ الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
https://sarabic.ae/20241104/الحرس-الثوري-الإيراني-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-حتمية-1094461943.html
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الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني إثر حادث تحطم طائرة جنوب شرقي إيران
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصره، إثر حادث جوي جنوب شرقي إيران.
وذكرت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في بيان، أن طائرة خفيفة من طراز "جايروبلن" تابعة للقوات البرية للحرس الثوري، تعرضت لحادث أثناء تنفيذ عملية قتالية في المنطقة الحدودية جنوب شرق "سيركان"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأسفر الحادث عن مقتل العميد حميد مازندراني، قائد لواء نينوا في محافظة كلستان، والطيار حامد جندقي، من مقاتلي القوات البرية للحرس الثوري.
ولقي كل من مازندراني وجندقي مصرعهما، خلال مناورات "شهداء الأمن" العملياتية في منطقة سراوان.
وكانت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، أجرت مناورة حربية تحت اسم "شهداء الأمن" في سيستان وبلوشستان، منذ الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.