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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20241105/إيران-تصدر-حكما-بالإعدام-بحق-3-أشخاص-بتهمة-الضلوع-في-عملية-اغتيال-العالم-النووي-فخري-زاده-1094500295.html
إيران تصدر حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده
إيران تصدر حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده
سبوتنيك عربي
أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ونقل المعدات اللازمة لعملية اغتيال العالم النووي فخري... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T11:02+0000
2024-11-05T11:02+0000
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وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانكير، بأن "القوات الأمنية تابعت ورصدت تحرکات الكيان الصهيوني على جدول الأعمال فيما يتعلق بالتعرف على العلماء الإيرانيين واغتيالهم في محافظات مختلفة"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عملاء التجسس، حيث تم التعرف على 8 أشخاص والقبض عليهم في هذه القضية، وتم تقديم ثلاثة منهم إلى المحكمة مع أمر الاستدعاء".وأضاف جهانكير، أن "هناك من بین أفراد هذه العصابة، 3 أشخاص بالإضافة إلى التجسس تحت ستار تهريب الكحول، حاولوا نقل معدات إرهابية إلى ايران وقد حكم عليهم بالإعدام في المرحلة الأولى من محكمة أرومية الثورية والقضية الآن في مرحلة الاستئناف".وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2023، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، إن "الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الـ 14 شخصا، هي الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".وتم اغتيال العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.
https://sarabic.ae/20230113/إيران-علي-رضا-أكبري-يعترف-بضلوعه-في-اغتيال-العالم-النووي-فخري-زاده-1072217541.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

إيران تصدر حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة الضلوع في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده

11:02 GMT 05.11.2024
© onaegمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© onaeg
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أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل ونقل المعدات اللازمة لعملية اغتيال العالم النووي فخري زاده.
وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانكير، بأن "القوات الأمنية تابعت ورصدت تحرکات الكيان الصهيوني على جدول الأعمال فيما يتعلق بالتعرف على العلماء الإيرانيين واغتيالهم في محافظات مختلفة"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عملاء التجسس، حيث تم التعرف على 8 أشخاص والقبض عليهم في هذه القضية، وتم تقديم ثلاثة منهم إلى المحكمة مع أمر الاستدعاء".
وأضاف جهانكير، أن "هناك من بین أفراد هذه العصابة، 3 أشخاص بالإضافة إلى التجسس تحت ستار تهريب الكحول، حاولوا نقل معدات إرهابية إلى ايران وقد حكم عليهم بالإعدام في المرحلة الأولى من محكمة أرومية الثورية والقضية الآن في مرحلة الاستئناف".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
إيران... علي رضا أكبري يعترف بضلوعه في اغتيال العالم النووي فخري زاده
13 يناير 2023, 07:44 GMT
وكانت النيابة العامة في إيران، أصدرت في سبتمبر/ أيلول 2023، قرارا بتجريم ومحاسبة 14 شخصا متورطا في ملف اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.
وقال المدعي العام في طهران، علي صالحي، إن "الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الـ 14 شخصا، هي الإفساد في الأرض، والتورط في التعامل الاستخباري والتجسس لمصلحة الكيان الصهيوني، والتواطؤ بنية المساس بأمن البلاد، واستهداف الأمن القومي الإيراني".
وتم اغتيال العالم النووي الإيراني بالرصاص وهو داخل سيارته برفقة زوجته، وكان خلفه عدد كبير من السيارات للحماية الأمنية وواحدة فقط أمامه.
وبعد وقت قصير من وفاته، وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، وكتب وزير الخارجية حينها محمد جواد ظريف، على "تويتر" يقول "دلائل جدية على وجود دور إسرائيلي".
وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل، بأن فخري زاده هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية، فيما وصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003.
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