https://sarabic.ae/20241105/الأورطة-الشرقية-مجموعة-مسلحة-تنتشر-في-شرق-السودان-1094511876.html
"الأورطة الشرقية".. مجموعة مسلحة تنتشر في شرق السودان
"الأورطة الشرقية".. مجموعة مسلحة تنتشر في شرق السودان
سبوتنيك عربي
أعلنت قبل أيام قوات عسكرية تطلق علي نفسها "الأورطة الشرقية" بقيادة الجنرال الأمين داؤود، الانتشار والانفتاح نحو الإقليم الشرقي بالسودان، في أعقاب مشاورات فنية... 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T15:22+0000
2024-11-05T15:22+0000
2024-11-05T15:22+0000
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وقال داؤود إن خطة الانتشار والانفتاح تأتي "ضمن استراتيجية قوات الأورطة الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد، وأنها لاقت القبول والارتياح الشعبي".
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انفوجرافيك, инфографика
"الأورطة الشرقية".. مجموعة مسلحة تنتشر في شرق السودان
أعلنت قبل أيام قوات عسكرية تطلق علي نفسها "الأورطة الشرقية" بقيادة الجنرال الأمين داؤود، الانتشار والانفتاح نحو الإقليم الشرقي بالسودان، في أعقاب مشاورات فنية مع الجيش السوداني.
وقال داؤود إن خطة الانتشار والانفتاح تأتي "ضمن استراتيجية قوات الأورطة الشرقية بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد، وأنها لاقت القبول والارتياح الشعبي".