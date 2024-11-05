https://sarabic.ae/20241105/المناورات-البحرية-أورودا-2024-1094499482.html
المناورات البحرية "أورودا-2024"
المناورات البحرية "أورودا-2024"
سبوتنيك عربي
المناورات البحرية "أورودا-2024"
2024-11-05T10:56+0000
2024-11-05T10:56+0000
2024-11-05T10:56+0000
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واحتفاءً بهذا الحدث، تبادل الطرفان الهدايا. تلقى الجنود الروس قبعات عليها رموز البحرية الإندونيسية، ووفقًا لتقاليد القواعد البحرية، حصلوا على عُملات تذكارية.وقام ضباط الأسطول الروسي بدورهم بتقديم الهدايا التذكارية المختلفة المخصصة لتاريخ البحرية الروسية لزملائهم، بالإضافة إلى الشوكولاتة المنتجة محليًا.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المناورات المشتركة بين روسيا وإندونيسيا، اطلع على الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
المناورات البحرية "أورودا-2024"
المناورات البحرية "أورودا-2024"
المناورات البحرية "أورودا-2024"
تقام أول مناورة مشتركة كبرى بين روسيا وإندونيسيا في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيكون لها مرحلة أساسية، أي في الميناء، ومرحلة بحرية، يتم تنفيذها في سورابايا وبحر جاوة، على التوالي.
واحتفاءً بهذا الحدث، تبادل الطرفان الهدايا. تلقى الجنود الروس قبعات عليها رموز البحرية الإندونيسية، ووفقًا لتقاليد القواعد البحرية، حصلوا على عُملات تذكارية.
وقام ضباط الأسطول الروسي بدورهم بتقديم الهدايا التذكارية المختلفة المخصصة لتاريخ البحرية الروسية لزملائهم، بالإضافة إلى الشوكولاتة المنتجة محليًا.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول المناورات المشتركة بين روسيا وإندونيسيا، اطلع على الإنفوغراف، الذي أعده فريق "سبوتنيك".