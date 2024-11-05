https://sarabic.ae/20241105/شاهد-لحظة-اصطدام-مروحية-بطائرة-في-مطار-بيرلاند-الأمريكي-فيديو-1094491599.html
شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو
شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
التقطت كاميرا مراقبة لحظة خروج طائرة هليكوبتر عن السيطرة واصطدامها بطائرة في مطار بيرلاند في مدينة هيوستن الأمريكية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T07:46+0000
2024-11-05T07:46+0000
2024-11-05T07:47+0000
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وقال المسؤولون إن "المروحية "Robinson R22" أقلعت من مطار بيرلاند حوالي الساعة 8:35 صباحًا وعلى متنها طيار واحد"، مشيرين إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقق في سبب الحادث.وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
https://sarabic.ae/20240224/تحطم-مروحية-تابعة-للحرس-الوطني-الأمريكي-بولاية-ميسيسيبي-ومقتل-عسكريين-كانا-على-متنها-1086355541.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم
شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو
07:46 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 07:47 GMT 05.11.2024)
التقطت كاميرا مراقبة لحظة خروج طائرة هليكوبتر عن السيطرة واصطدامها بطائرة في مطار بيرلاند في مدينة هيوستن الأمريكية.
وقال المسؤولون إن "المروحية "Robinson R22" أقلعت من مطار بيرلاند حوالي الساعة 8:35 صباحًا وعلى متنها طيار واحد"، مشيرين إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقق في سبب الحادث.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط
، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.
وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.
ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.