شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
17:34 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
18:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
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شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو
شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
التقطت كاميرا مراقبة لحظة خروج طائرة هليكوبتر عن السيطرة واصطدامها بطائرة في مطار بيرلاند في مدينة هيوستن الأمريكية. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T07:46+0000
2024-11-05T07:47+0000
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وقال المسؤولون إن "المروحية "Robinson R22" أقلعت من مطار بيرلاند حوالي الساعة 8:35 صباحًا وعلى متنها طيار واحد"، مشيرين إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقق في سبب الحادث.وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
https://sarabic.ae/20240224/تحطم-مروحية-تابعة-للحرس-الوطني-الأمريكي-بولاية-ميسيسيبي-ومقتل-عسكريين-كانا-على-متنها-1086355541.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, العالم

شاهد لحظة اصطدام مروحية بطائرة في مطار بيرلاند الأمريكي... فيديو

07:46 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 07:47 GMT 05.11.2024)
© flickr.com / Morning Calm Weekly Newspaper Installationمروحية عسكرية أمريكية
مروحية عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© flickr.com / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
تابعنا عبر
التقطت كاميرا مراقبة لحظة خروج طائرة هليكوبتر عن السيطرة واصطدامها بطائرة في مطار بيرلاند في مدينة هيوستن الأمريكية.
وقال المسؤولون إن "المروحية "Robinson R22" أقلعت من مطار بيرلاند حوالي الساعة 8:35 صباحًا وعلى متنها طيار واحد"، مشيرين إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقق في سبب الحادث.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أن طائرة تابعة لها تحطمت شرقي البحر الأبيض المتوسط، خلال تنفيذها رحلة تدريبية.
وأصدرت القيادة العسكرية بيانا جاء فيه: "تحطمت وسقطت طائرة عسكرية أمريكية كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وفي غضون ذلك، لم تكشف القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا أي معلومات بشأن الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى، حيث يجري تحديد سبب الحادث.
صورة أرشيفية.. تحطم مروحية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بولاية ميسيسيبي ومقتل عسكريين كانا على متنها
24 فبراير, 03:12 GMT
ورصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصلت حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط، بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
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