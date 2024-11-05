https://sarabic.ae/20241105/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-إسرائيل-بالطيران-المسير---عاجل-1094488255.html
فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير... فيديو
فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T00:45+0000
2024-11-05T00:45+0000
2024-11-05T00:56+0000
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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إن عناصرها "استهدفوا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر".وأوضحت الفصائل أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
العراق, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير... فيديو
00:45 GMT 05.11.2024 (تم التحديث: 00:56 GMT 05.11.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.
وقالت
"المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إن عناصرها "استهدفوا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر".
وأوضحت الفصائل أن الاستهداف يأتي "استمرارا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين
، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.
وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".