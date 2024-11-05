https://sarabic.ae/20241105/مقتل-نحو-12-ألف-طالب-فلسطيني-منذ-7-أكتوبر-2023-1094497572.html

مقتل نحو 12 ألف طالب فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023

مقتل نحو 12 ألف طالب فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل "11,923 طالبا، وإصابة 19,199 بجروح منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية... 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T09:52+0000

2024-11-05T09:52+0000

2024-11-05T09:52+0000

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وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، إن "عدد الطلبة الذين قُتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 11,808، والذين أصيبوا 18,596، فيما قتل في الضفة الغربية المحتلة 115 طالبا وأصيب 603 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأشارت إلى أن "561 معلما وإداريا قُتلوا وأصيب 3729 بجروح في غزة والضفة، لافتة إلى أن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب".وأكدت الوزارة أن "788 ألف طالب في غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة"، مشيرة إلى أن اقتحامات الجيش المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر 2023.

https://sarabic.ae/20240405/قناة-إسرائيلية-ارتفاع-بنسبة-950--لعدد-طالبي-الدعم-النفسي-من-الإسرائيليين-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1087714348.html

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