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https://sarabic.ae/20241106/أستاذ-في-القانون-الدولي-الضربة-الإيرانية-لإسرائيل-ستكون-موجعة-وبأسلحة-غير-متوقعة--1094553286.html
أستاذ في القانون الدولي: الضربة الإيرانية لإسرائيل ستكون موجعة وبأسلحة غير متوقعة
أستاذ في القانون الدولي: الضربة الإيرانية لإسرائيل ستكون موجعة وبأسلحة غير متوقعة
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، هادي دلول، أن ‏الضربة الإيرانية لإسرائيل قادمة ولكن طهران تريد أن يكون الهدف من زاوية تستطيع السيطرة عليها، وبأسلحة... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T18:28+0000
2024-11-06T18:28+0000
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وشدد أن تأخر الرد الإيراني تجاه إسرائيل ليس ضعفا منها، ولكن بعد حصول إسرائيل على أسلحة ومنظومات دفاعية جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس طهران الرد بطريقة تكون موجعة وبأهداف محققة.ورأى دلول أن لدى دونالد ترامب لديه مشكلة جدا كبيرة هو موضوع الصدام مع الدولة العميقة الذي أعلن الوقوف ضدها وضد أهدافها، وهذا يؤكد أن هناك صراع داخلي مع الدولة العميقة التي لن تسمح لترامب بأن يأخذ واشنطن إلى الهاوية. ولفت إلى أن أمريكا ستبدأ بالتملص من إسرائيل بشكل تدريجي، وهذا الأمر سيضع إسرائيل في وسط نفق لن تستطيع التراجع فيه خطوة إلى الوراء. وعن موضوع ضرب إيران، فرأى دلول أن هذا الأمر مستحيل، إلا في حال قام الأمريكي بمساندة عسكرية من خلال توجيه ضربة من قطع أمريكية، وهذا من سابع المستحيلات لأن كل الأهداف الأمريكية ستكون بنك أهداف لطهران وخصوصا البتروكيميائية، وهذا الأمر يستحيل أن تقبل به الدولة العميقة حتى وإن أخذ البنتاغون هذا القرار، لافتا إلى أن الدولة العميقة تستطيع أن تعطل هذا القرار وتمنع تنفيذه، لأن واشنطن غير مستفيدة من المشاركة في ضرب طهران. أما عن ضرب إسرائيل في العمق الإيراني، أوضح دلول أن ذلك ممكن أن يحصل في حال حاولت إسرائيل استغلال العشوائيات ومن بينها مناصري "خلق" وتحريكهم في الداخل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن هذا لن يكون بالضرر الكبير وإيران تستطيع ضبط هذا الأمر على الأرض.
https://sarabic.ae/20241105/-إيران-تعد-لرد-مزلزل-على-إسرائيل-خبراء-يوضحون-التفاصيل--1094513154.html
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حصري, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, إيران, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

أستاذ في القانون الدولي: الضربة الإيرانية لإسرائيل ستكون موجعة وبأسلحة غير متوقعة

18:28 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedإيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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حصري
أكد أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، هادي دلول، أن ‏الضربة الإيرانية لإسرائيل قادمة ولكن طهران تريد أن يكون الهدف من زاوية تستطيع السيطرة عليها، وبأسلحة غير متوقعة.
وشدد أن تأخر الرد الإيراني تجاه إسرائيل ليس ضعفا منها، ولكن بعد حصول إسرائيل على أسلحة ومنظومات دفاعية جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس طهران الرد بطريقة تكون موجعة وبأهداف محققة.

وأشار دلول في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن إيران تقوم بتصنيع أسلحة جديدة تتفوق فيها على المنظومات الأمريكية، لتخترق القبة الحديدة التي تزودت بها إسرائيل حديثاً من قبل أمريكا.

ورأى دلول أن لدى دونالد ترامب لديه مشكلة جدا كبيرة هو موضوع الصدام مع الدولة العميقة الذي أعلن الوقوف ضدها وضد أهدافها، وهذا يؤكد أن هناك صراع داخلي مع الدولة العميقة التي لن تسمح لترامب بأن يأخذ واشنطن إلى الهاوية.
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
إيران تعد لرد مزلزل على إسرائيل... خبراء يوضحون التفاصيل
أمس, 16:36 GMT
ولفت إلى أن أمريكا ستبدأ بالتملص من إسرائيل بشكل تدريجي، وهذا الأمر سيضع إسرائيل في وسط نفق لن تستطيع التراجع فيه خطوة إلى الوراء.

أما بشأن إعادة فرض ترامب عقوبات على طهران، فأكد دلول أن هذا الموضوع لا فائدة منه فمنذ عام 2018 العقوبات كانت موجودة ولم تؤثر على طهران.

وعن موضوع ضرب إيران، فرأى دلول أن هذا الأمر مستحيل، إلا في حال قام الأمريكي بمساندة عسكرية من خلال توجيه ضربة من قطع أمريكية، وهذا من سابع المستحيلات لأن كل الأهداف الأمريكية ستكون بنك أهداف لطهران وخصوصا البتروكيميائية، وهذا الأمر يستحيل أن تقبل به الدولة العميقة حتى وإن أخذ البنتاغون هذا القرار، لافتا إلى أن الدولة العميقة تستطيع أن تعطل هذا القرار وتمنع تنفيذه، لأن واشنطن غير مستفيدة من المشاركة في ضرب طهران.
أما عن ضرب إسرائيل في العمق الإيراني، أوضح دلول أن ذلك ممكن أن يحصل في حال حاولت إسرائيل استغلال العشوائيات ومن بينها مناصري "خلق" وتحريكهم في الداخل، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن هذا لن يكون بالضرر الكبير وإيران تستطيع ضبط هذا الأمر على الأرض.
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