https://sarabic.ae/20241106/العراق-يوضح-موقفه-من-استخدام-أراضيه-في-الرد-الإيراني-على-إسرائيل-1094556278.html
العراق يوضح موقفه من استخدام أراضيه في الرد الإيراني على إسرائيل
العراق يوضح موقفه من استخدام أراضيه في الرد الإيراني على إسرائيل
سبوتنيك عربي
نفى المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية للرد على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T20:05+0000
2024-11-06T20:05+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، أكد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على دعم العراق لنضال الشعبين الفلسطيني واللبناني وإدانته لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدهما.وأكد المجلس على ضرورة حماية مصالح العراق العليا من أي تورط في الصراعات الإقليمية، وحرصه على إبقاء أراضيه وأجوائه بعيدة عن النزاعات التي تسعى إسرائيل لتوسيعها عبر سياساتها العدوانية تجاه دول المنطقة.وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نشرت، الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن أقمارا صناعية رصدت تحركات إيرانية لنقل صواريخ باليستية إلى العراق بغرض استخدامها في هجوم محتمل على إسرائيل.تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد هددت برد حازم بعد الهجوم الإسرائيلي عليها في 26 أكتوبر الماضي، والذي جاء رداً على هجوم صاروخي إيراني في مطلع الشهر ذاته.
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
العراق يوضح موقفه من استخدام أراضيه في الرد الإيراني على إسرائيل
نفى المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تتحدث عن استخدام إيران للأراضي العراقية للرد على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا لوكالة
الأنباء العراقية، أكد المجلس خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على دعم العراق لنضال الشعبين الفلسطيني واللبناني وإدانته لجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضدهما.
وأشار المجلس إلى أن الأخبار المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لهجمات أو ردود هي "مجرد ذرائع كاذبة" تهدف لتبرير أي اعتداء محتمل على سيادة العراق وأراضيه.
وأكد المجلس على ضرورة حماية مصالح العراق العليا من أي تورط في الصراعات الإقليمية، وحرصه على إبقاء أراضيه وأجوائه بعيدة عن النزاعات التي تسعى إسرائيل لتوسيعها عبر سياساتها العدوانية تجاه دول المنطقة.
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نشرت، الأحد الماضي، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، أن أقمارا صناعية رصدت تحركات إيرانية لنقل صواريخ باليستية إلى العراق
بغرض استخدامها في هجوم محتمل على إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيران
كانت قد هددت برد حازم بعد الهجوم الإسرائيلي عليها في 26 أكتوبر الماضي، والذي جاء رداً على هجوم صاروخي إيراني في مطلع الشهر ذاته.