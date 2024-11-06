https://sarabic.ae/20241106/رجل-أعمال-ألماني-يصف-هاريس-بأنها-أسوأ-مرشح-رئاسي-أمريكي-على-الإطلاق-1094528041.html
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سيذكرها التاريخ... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T05:22+0000
2024-11-06T05:22+0000
2024-11-06T05:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093959430_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_2a96d5e71598d62d05a191bbeebfa670.jpg
وكتب دوت كوم على منصة "ّإكس": "ستُذكر هاريس باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق".وقال كوم: "سيظل أوباما في الأذهان باعتباره أغبى مُحرك للدمى على الإطلاق. وإذا نجح ترامب في إنقاذ أمريكا وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فلن يفوز الديمقراطيون بالانتخابات لفترة طويلة".أجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشريت الثاني. وكانت المعركة الرئيسية على المكتب البيضاوي بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب. ترقبوا فرز الأصوات في المشروع التفاعلي الخاص بوكالة "سبوتنيك".في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة. ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سيذكرها التاريخ باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي في تاريخ البلاد.
وكتب دوت كوم على منصة "ّإكس": "ستُذكر هاريس باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق".
وأضاف: "سيظل بايدن في الأذهان باعتباره أسوأ رئيس أمريكي على الإطلاق".
وقال كوم: "سيظل أوباما في الأذهان باعتباره أغبى مُحرك للدمى على الإطلاق. وإذا نجح ترامب في إنقاذ أمريكا وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فلن يفوز الديمقراطيون بالانتخابات لفترة طويلة".
أجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشريت الثاني. وكانت المعركة الرئيسية على المكتب البيضاوي بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب. ترقبوا فرز الأصوات في المشروع التفاعلي الخاص بوكالة "سبوتنيك".
في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة. ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.