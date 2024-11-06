رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241106/رجل-أعمال-ألماني-يصف-هاريس-بأنها-أسوأ-مرشح-رئاسي-أمريكي-على-الإطلاق-1094528041.html
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سيذكرها التاريخ... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T05:22+0000
2024-11-06T05:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093959430_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_2a96d5e71598d62d05a191bbeebfa670.jpg
وكتب دوت كوم على منصة "ّإكس": "ستُذكر هاريس باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق".وقال كوم: "سيظل أوباما في الأذهان باعتباره أغبى مُحرك للدمى على الإطلاق. وإذا نجح ترامب في إنقاذ أمريكا وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فلن يفوز الديمقراطيون بالانتخابات لفترة طويلة".أجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشريت الثاني. وكانت المعركة الرئيسية على المكتب البيضاوي بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب. ترقبوا فرز الأصوات في المشروع التفاعلي الخاص بوكالة "سبوتنيك".في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة. ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093959430_152:0:1364:909_1920x0_80_0_0_5a14ebe56b9c20f5af8c5f7ee0e70aa9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

رجل أعمال ألماني يصف هاريس بأنها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق

05:22 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinالمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس
المرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوت كوم، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، سيذكرها التاريخ باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي في تاريخ البلاد.
وكتب دوت كوم على منصة "ّإكس": "ستُذكر هاريس باعتبارها أسوأ مرشح رئاسي أمريكي على الإطلاق".

وأضاف: "سيظل بايدن في الأذهان باعتباره أسوأ رئيس أمريكي على الإطلاق".

وقال كوم: "سيظل أوباما في الأذهان باعتباره أغبى مُحرك للدمى على الإطلاق. وإذا نجح ترامب في إنقاذ أمريكا وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فلن يفوز الديمقراطيون بالانتخابات لفترة طويلة".
أجريت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشريت الثاني. وكانت المعركة الرئيسية على المكتب البيضاوي بين نائبة الرئيس، مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب. ترقبوا فرز الأصوات في المشروع التفاعلي الخاص بوكالة "سبوتنيك".
في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلاً من ولايات مختلفة. ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55. وإذا حظي المرشح بدعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала