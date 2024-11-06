شاهد لحظة إعلان ترامب انتصاره و"رقصته الشهيرة"... فيديو
10:36 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 10:45 GMT 06.11.2024)
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
© AP Photo / Alex Brandon
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تصدر خطاب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، المشهد حول العالم، حيث أعلن فيه "حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه"، بعد ساعات من الانتظار والترقب حول العالم.
وألقى ترامب كلمة أمام أنصاره في فلوريدا أعلن فيها تحقيق نصر تاريخي على منافسته كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقال ترامب: "أود أن أهنئكم على هذا الفوز الاستثنائي بانتخابي رئيسكم السابع والأربعين والخامس والأربعين (قاصدا فترته الرئاسية السابقة)".
📹 دونالد ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أثناء كلمة له أمام أنصاره في فلوريدا 🇺🇸— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 6, 2024
ووصف فوزه في السباق الرئاسي بأنه "انتصار سياسي لا مثيل له في تاريخ الولايات المتحدة". pic.twitter.com/LjBnKqobms
ووقف إلى جانب ترامب عائلته وكبار أنصاره من الشخصيات العالمية، مشيرا إلى أن هذا سيكون العصر الذهبي لأمريكا.
وتزامنت لحظة إعلان النتائج مع تصدر فيديو للرئيس الأمريكي وهو يقوم بالرقص على المسرح أطلق عليها رواد وسائل التواصل الاجتماعي "رقصة النصر".
يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، لا يتم تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية من قبل الناخبين العاديين، بل من قبل المجمع الانتخابي، الذي يتألف من 538 ممثلا من ولايات مختلفة، ويتناسب عدد الناخبين من كل منطقة مع عدد السكان ويتراوح من 3 إلى 55.
وحصد ترامب حتى اللحظة على 277 صوتا من المجمع الانتخابي فيما حصلت هاريس على 224 صوتا فقط، ليحسم الانتخابات لصالحه.
وعندما يحصل المرشح على دعم أكثر من 50% من سكان الولاية، فإنه سيحصل على أصوات جميع ناخبيها (في كل مكان باستثناء مين ونبراسكا). ومن أجل الفوز بالبلاد ككل، يجب الحصول على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل.