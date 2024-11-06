https://sarabic.ae/20241106/فوز-كاسح-ترامب-يحصد-277-صوتا-ويمسك-بمفاتيح-البيت-الأبيض-1094539256.html
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعود إلى البيت الأبيض. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T10:46+0000
2024-11-06T10:46+0000
2024-11-06T10:54+0000
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094529691_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f37ddf14f20fe613ad8373a5665e5d21.jpg
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل حصلت هاريس على 224 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وبذلك يصح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الامريكية للمرة الثانية، والرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الولايات المتحدة الأمريكية
"فوز كاسح"... ترامب يحصد 277 صوتا ويمسك بمفاتيح البيت الأبيض
10:46 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 06.11.2024)
يتبع
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعود إلى البيت الأبيض.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل حصلت هاريس على 224 صوتًا بالمجمع الانتخابي، وبذلك يصح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الامريكية للمرة الثانية، والرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. ويمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري يمثله الرئيس السابق دونالد ترامب.