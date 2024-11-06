https://sarabic.ae/20241106/كاسحة-الجليد-النووية-الروسية-تشوكوتكا-1094505149.html
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
سبوتنيك عربي
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
2024-11-06T11:23+0000
2024-11-06T11:23+0000
2024-11-06T11:31+0000
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أقيم، اليوم الأربعاء، الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، الحفل الرسمي لإطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا" للمشروع 22220، والتي تم بناؤها بأمر من شركة "روساتوم" الحكومية، في سانت بطرسبورغ، في "مصنع البلطيق" التابع لشركة بناء السفن المتحدة، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة "أتومفلوت".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا"، إنه "يجري الآن بناء سفينتين أخريين من الفئة نفسها".وجدير بالذكر أن كاسحة "تشوكوتكا" هي السلسلة الرابعة، (الإنتاج الخامس على التوالي) لكاسحة الجليد النووية العالمية للمشروع 22220. تم إبرام عقد بناء كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية بين "أتومفلوت" (جزء من شركة روساتوم الحكومية) و"مصنع بحر البلطيق" هو (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) في أغسطس/ آب عام 2019 بناءً على نتائج المسابقة المفتوحة.تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا"
11:23 GMT 06.11.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 06.11.2024)
تعرّف من خلال إنفوغراف "سبوتنيك" على أكبر وأقوى السفن التي تعمل بالطاقة النووية في العالم - كاسحة الجليد النووية الروسية "تشوكوتكا".
أقيم، اليوم الأربعاء، الموافق 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، الحفل الرسمي لإطلاق كاسحة الجليد النووية العالمية "تشوكوتكا" للمشروع 22220، والتي تم بناؤها بأمر من شركة "روساتوم" الحكومية، في سانت بطرسبورغ، في "مصنع البلطيق" التابع لشركة بناء السفن المتحدة، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لشركة "أتومفلوت".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في مراسم إطلاق كاسحة الجليد النووية "تشوكوتكا"، إنه "يجري الآن بناء سفينتين أخريين من الفئة نفسها".
وجدير بالذكر أن كاسحة "تشوكوتكا" هي السلسلة الرابعة، (الإنتاج الخامس على التوالي) لكاسحة الجليد النووية العالمية للمشروع 22220. تم إبرام عقد بناء كاسحة الجليد التي تعمل بالطاقة النووية بين "أتومفلوت" (جزء من شركة روساتوم الحكومية) و"مصنع بحر البلطيق" هو (جزء من شركة بناء السفن المتحدة) في أغسطس/ آب عام 2019 بناءً على نتائج المسابقة المفتوحة.
تم وضع بناء أساس كاسحة الجليد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020. ووفقًا لشروط العقد، يجب على شركات بناء السفن تسليم "تشوكوتكا" إلى العميل في ديسمبر 2026.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".