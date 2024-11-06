مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر...فيديو

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بث مباشر.. لافروف يتحدث خلال منتدى "فالداي" الدولي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
10:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
12:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز ترامب سيوقف الدعم العسكري لأوكرانيا والأوروبيون عاجزون عن مواجهة روسيا
17:03 GMT
59 د
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ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير نتنياهو بعد تسريب "وثائق غزة" المزورة؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241106/مؤيد-لهاريس-يمزق-ثيابه-بعد-خسارتها-في-بث-مباشرفيديو-1094544419.html
مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر...فيديو
مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر...فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتمزيق ثيابه في بث مباشر على اليوتيوب، تعبيرا عن غضبه بخسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام منافسها... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T13:14+0000
2024-11-06T13:14+0000
مجتمع
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وأظهر الفيديو الذي مدته 12 ثانية موجة من الغضب والصراخ، أبداها مؤيد المرشحة الديمقراطية بسبب خسارتها في الانتخابات، حيث مزق قميصه المكتوب عليه عبارة "الرجال البيض" بالإضافة إلى اسم هاريس بالخط العريض.وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، مقابل مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بحصوله على 277 صوتا.
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مؤيد لهاريس يمزق ثيابه بعد خسارتها في بث مباشر...فيديو

13:14 GMT 06.11.2024
© AP Photoدونالد ترامب وكامالا هاريس
دونالد ترامب وكامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بتمزيق ثيابه في بث مباشر على اليوتيوب، تعبيرا عن غضبه بخسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام منافسها دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لحظة إعلان النتائج.
وأظهر الفيديو الذي مدته 12 ثانية موجة من الغضب والصراخ، أبداها مؤيد المرشحة الديمقراطية بسبب خسارتها في الانتخابات، حيث مزق قميصه المكتوب عليه عبارة "الرجال البيض" بالإضافة إلى اسم هاريس بالخط العريض.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، مقابل مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس بحصوله على 277 صوتا.
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