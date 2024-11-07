https://sarabic.ae/20241107/ارتدادات-فوز-ترامب-بالرئاسة-الأمريكية-على-الاقتصاد-1094581238.html

ارتدادات فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد

ارتدادات فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد

سبوتنيك عربي

فوز دونالد ترامب بولاية ثانية في الولايات المتحدة يثير قلق المسؤولين والخبراء حول العالم، من إمكانية اتباع الرئيس الأمريكي سياسته القديمة مجددا فيما يتعلق... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T13:45+0000

2024-11-07T13:45+0000

2024-11-07T13:45+0000

راديو

مساحة حرة

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد سبوتنيك عربي ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد

التوقعات تشير إلى أن ترامب يستهدف التجارة والاستثمار وتخفيض الضرائب على الأفراد والشركات، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.كما يتربص ترامب بالواردات الخارجية، إذ هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على واردات الولايات المتحدة من الصين.الأوروبيون حذروا من فرض التعريفات الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي المنتخب، نظرا لتأثيراتها السلبية على النمو الاقتصادي والتضخم العالمي.وأوضح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع الضغوط على الأسعار، فضلاً عن تعطل التدفقات التجارية الراسخة.فيما اعتبر محافظ البنك المركزي الفرنسي فوز ترامب يجلب مزيدا من الحمائية التجارية، والمزيد من العجز في الموازنة.وأوضح أن ترامب ربما يزيد من الأزمات مع دول مثل الصين إذا نفذ سياساته القديمة ووعوده الانتخابية.ويرى خبير الشؤون الاقتصادية، علي العبسي، أن ترامب يعتمد على السياسات الحمائية وزيادة التعريفات الجمركية ويعمل على نقل الصناعات إلى الولايات المتحدة، من أجل خلق مزيد من فرص العمل، ما يهدد الاقتصادات العالمية.من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي، محمد حيدر، أن الداخل الأمريكي يستفيد من رؤية ترامب الاقتصادية لكنه يوجه سهامه إلى الصين.وشدد على أن ما يخشاه العالم هو أسعار الفائدة التي تسبب ضربة للاقتصاد العالمي وتتأثر منها الأسواق التجارية.

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