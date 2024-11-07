https://sarabic.ae/20241107/بايدن-سنتعاون-مع-ترامب-ونرفض-التشكيك-في-نزاهة-الانتخابات-فيديو-1094585916.html
بايدن: سنتعاون مع ترامب ونرفض التشكيك في نزاهة الانتخابات... فيديو
بايدن: سنتعاون مع ترامب ونرفض التشكيك في نزاهة الانتخابات... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن الشعب الأمريكي قد اختار ممثليه بطريقة سلمية وديمقراطية، وذلك في أول كلمة له بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T18:01+0000
2024-11-07T18:01+0000
2024-11-07T18:01+0000
جو بايدن
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الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وقال بايدن في كلمة وجهها إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، إنه هنأ ترامب على فوزه، مشددًا على أنه سيعمل لضمان انتقال سلمي للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.وأضاف أن كامالا هاريس بذلت كل جهد ممكن وأظهرت قوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الرئاسي لا يرى الآخرين كخصوم، بل يقبل خيار الشعب الأمريكي.وأوضح بايدن أن نظام الانتخابات كان "عادلا وشفافا"، مبديا رفضه لأي محاولات لتشكيك في نزاهته.كما أشار بايدن إلى أن نتائج عمل إدارته ستظهر في السنوات المقبلة، ووصف فترة رئاسته بأنها "تاريخية"، لافتًا إلى أنه قد ترك وراءه "أفضل اقتصاد في العالم".وكانت كامالا هاريس قد تعهدت، أمس الأربعاء، بالعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى ترامب بعد فوزه الكبير في السباق نحو البيت الأبيض.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
بايدن: سنتعاون مع ترامب ونرفض التشكيك في نزاهة الانتخابات... فيديو
أكد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أن الشعب الأمريكي قد اختار ممثليه بطريقة سلمية وديمقراطية، وذلك في أول كلمة له بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن
في كلمة وجهها إلى الأمريكيين، اليوم الخميس، إنه هنأ ترامب على فوزه، مشددًا على أنه سيعمل لضمان انتقال سلمي للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف أن كامالا هاريس
بذلت كل جهد ممكن وأظهرت قوة كبيرة، مشيرًا إلى أن الفريق الرئاسي لا يرى الآخرين كخصوم، بل يقبل خيار الشعب الأمريكي.
وأوضح بايدن أن نظام الانتخابات كان "عادلا وشفافا"، مبديا رفضه لأي محاولات لتشكيك في نزاهته.
كما أشار بايدن إلى أن نتائج عمل إدارته ستظهر في السنوات المقبلة، ووصف فترة رئاسته بأنها "تاريخية"، لافتًا إلى أنه قد ترك وراءه "أفضل اقتصاد في العالم".
وكانت كامالا هاريس قد تعهدت، أمس الأربعاء، بالعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى ترامب
بعد فوزه الكبير في السباق نحو البيت الأبيض.