https://sarabic.ae/20241107/بيرانا-5-طائرة-مسيرة-روسية-سرعتها-200-كيلومتر-في-الساعة-1094574461.html
"بيرانا-5".. طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة
"بيرانا-5".. طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة
سبوتنيك عربي
تمثل الطائرة المسيرة "بيرانا-5" واحدة من الطائرات المسيرة التي تم الكشف عنها في عام 2023، وهي طائرة صغيرة الحجم يصل طولها إلى 12 سنتيمترا. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T11:47+0000
2024-11-07T11:47+0000
2024-11-07T11:47+0000
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ويصل وزن الطائرة إلى 300 غرام، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى كيلوغرام، كما تستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.
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انفوجرافيك, инфографика
"بيرانا-5".. طائرة مسيرة روسية سرعتها 200 كيلومتر في الساعة
تمثل الطائرة المسيرة "بيرانا-5" واحدة من الطائرات المسيرة التي تم الكشف عنها في عام 2023، وهي طائرة صغيرة الحجم يصل طولها إلى 12 سنتيمترا.
ويصل وزن الطائرة إلى 300 غرام، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى كيلوغرام، كما تستطيع التحليق بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة.