روسيا تسلم لبنان 24 طنا من المساعدات الإنسانية... صور وفيديو
10:30 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 10:58 GMT 07.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
حطّت في مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة روسية محملة بـ24 طنًا من المساعدات الإنسانية للبنان.
وتعتبر عملية التسليم هذه الثالثة من نوعها، التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه روسيا لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وخاصة في جنوب لبنان.
وقال سفير روسيا الاتحادية لدى لبنان، ألكسندر روداكوف، لوكالة "سبوتنيك":
"أرسلنا للشعب والحكومة اللبنانية طائرة ثالثة محملة بالمساعدات الإنسانية. الطائرة اليوم تحمل 24 طنًا من المواد الأولية المقدمة خصيصًا للمتضررين من تدمير منازلهم في جنوب لبنان".
وأضاف أن بلاده تقدم كذلك فرصة للمواطنين الروس الراغبين في مغادرة لبنان للعودة إلى روسيا، موضحًا أن "هذه ليست عملية إجلاء، بل تخص المواطنين الذين لا يستطيعون السفر عبر الرحلات التجارية".
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
من جهته، أشاد رئيس الهيئة العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، بالمساعدات التي تصل إلى لبنان، معتبرًا أنها ممتازة من ناحية النوعية والكمية، مشددا على أن "الدولة اللبنانية وإداراتها يجب أن تكون المسؤولة عن تخفيف معاناة الشعب وحل الأزمات".
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأوضح أن الوضع الاقتصادي المتدهور يجعل الأزمة أكثر تعقيدًا، مع استمرار تدمير المنازل وتزايد الخسائر البشرية.
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
1/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
2/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
3/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
4/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
5/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
6/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
7/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
8/8
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إلى لبنان
وحول المخاوف الأمنية على مطار بيروت، طمأن خير قائلاً، إن وصول الطائرات من الدول الكبرى بحد ذاته يعدّ مؤشرًا إيجابيًا ومطمئنًا، حيث تستمر حركة الطائرات بشكل طبيعي في المطار.