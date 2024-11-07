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https://sarabic.ae/20241107/صخرة-عملاقة-تسحق-سيارة-بعد-سقوطها-من-جبل-فيديو--1094567845.html
صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو
صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو
سبوتنيك عربي
تدولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لسقوط صخرة حجرية ضخمة من جبل في أوزبكستان واصطدامها بسيارة تقل 3 أشخاص، ما أدى إلى وفاتهم. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-07T10:23+0000
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وقالت خدمة سلامة الطرق في البلاد: "في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) في الطريق السريع M-39 في منطقة تاختا-كراشا في مقاطعة كاشكاداريا في جنوب البلاد، سقطت صخرة حجرية من جبل على سيارة".وأشارت إلى أنه نتيجة للحادث، توفي ثلاثة أشخاص في السيارة على الفور.وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن سياحا من المجر ربما هم من كانوا في السيارة، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.
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صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو

10:20 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 07.11.2024)
© AP Photo / Armando Solisصخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022.
صخرة ضخمة على الطريق، بعد يوم من وقوع زلزال بالقرب من تشينيكويلا، ولاية ميتشواكان، المكسيك 20 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Armando Solis
تابعنا عبر
تدولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لسقوط صخرة حجرية ضخمة من جبل في أوزبكستان واصطدامها بسيارة تقل 3 أشخاص، ما أدى إلى وفاتهم.
وقالت خدمة سلامة الطرق في البلاد: "في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) في الطريق السريع M-39 في منطقة تاختا-كراشا في مقاطعة كاشكاداريا في جنوب البلاد، سقطت صخرة حجرية من جبل على سيارة".
وأشارت إلى أنه نتيجة للحادث، توفي ثلاثة أشخاص في السيارة على الفور.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن سياحا من المجر ربما هم من كانوا في السيارة، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.
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