https://sarabic.ae/20241107/صخرة-عملاقة-تسحق-سيارة-بعد-سقوطها-من-جبل-فيديو--1094567845.html
صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو
صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو
سبوتنيك عربي
تدولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لسقوط صخرة حجرية ضخمة من جبل في أوزبكستان واصطدامها بسيارة تقل 3 أشخاص، ما أدى إلى وفاتهم. 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T10:20+0000
2024-11-07T10:20+0000
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وقالت خدمة سلامة الطرق في البلاد: "في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) في الطريق السريع M-39 في منطقة تاختا-كراشا في مقاطعة كاشكاداريا في جنوب البلاد، سقطت صخرة حجرية من جبل على سيارة".وأشارت إلى أنه نتيجة للحادث، توفي ثلاثة أشخاص في السيارة على الفور.وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن سياحا من المجر ربما هم من كانوا في السيارة، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
صخرة عملاقة "تسحق" سيارة بعد سقوطها من جبل... فيديو
10:20 GMT 07.11.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 07.11.2024)
تدولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لسقوط صخرة حجرية ضخمة من جبل في أوزبكستان واصطدامها بسيارة تقل 3 أشخاص، ما أدى إلى وفاتهم.
وقالت خدمة سلامة الطرق في البلاد: "في 6 نوفمبر(تشرين الثاني) في الطريق السريع M-39 في منطقة تاختا-كراشا في مقاطعة كاشكاداريا في جنوب البلاد، سقطت صخرة حجرية من جبل على سيارة".
وأشارت إلى أنه نتيجة للحادث، توفي ثلاثة أشخاص في السيارة على الفور.
وفي وقت سابق، ذكر عدد من وسائل الإعلام المحلية أن سياحا من المجر ربما هم من كانوا في السيارة، إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد.