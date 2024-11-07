https://sarabic.ae/20241107/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يكشف-لـ-سبوتنيك-موقف-بلاده-من-فوز-ترامب-بالانتخابات-الأمريكية-1094585247.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على فوز الرئيس دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، وتداعيات هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، واستمرار الحرب... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T17:03+0000
2024-11-07T17:03+0000
2024-11-07T17:03+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
دونالد ترامب
فلسطين المحتلة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنه من حيث المبدأ لا يحكمون على الأشخاص أو القادة والدول، بمقدار الحكم عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.وتابع: "لا يهمنا هوية الرئيس الأمريكي، ولا هوية النظام الجديد في البيت الأبيض، بل يهمنا مواقفهم تجاه قضايانا الوطنية، لذلك نحن سنحدد موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب موقفها من الثوابت الوطنية، والقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب المشروعة، وبمقدار التزامها كذلك بالقانون الدولي المتعلق بقضيتنا".وأكد أن فلسطين لا تريد أن تستبق الأمور، وتأمل من الرئيس الجديد الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يكون له موقف إيجابي باتجاه الحل السياسي القائم على القانون الدولي، والشرعية الدولية.تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.وفي وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, فلسطين المحتلة, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, فلسطين المحتلة, حصري
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
حصري
علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على فوز الرئيس دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، وتداعيات هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، واستمرار الحرب في قطاع غزة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، إنه من حيث المبدأ لا يحكمون على الأشخاص أو القادة والدول، بمقدار الحكم عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية
.
وتابع: "لا يهمنا هوية الرئيس الأمريكي، ولا هوية النظام الجديد في البيت الأبيض، بل يهمنا مواقفهم تجاه قضايانا الوطنية، لذلك نحن سنحدد موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب موقفها من الثوابت الوطنية، والقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب المشروعة، وبمقدار التزامها كذلك بالقانون الدولي المتعلق بقضيتنا".
وأكد أن فلسطين لا تريد أن تستبق الأمور، وتأمل من الرئيس الجديد الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يكون له موقف إيجابي باتجاه الحل السياسي القائم على القانون الدولي، والشرعية الدولية.
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب
، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.
وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.