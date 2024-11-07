مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

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بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو
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149 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
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البرنامج المسائي
14:00 GMT
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بلا قيود
خبير يوضح تأثير عودة ترامب على الشرق الأوسط وأوكرانيا
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59 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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30 د
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https://sarabic.ae/20241107/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يكشف-لـ-سبوتنيك-موقف-بلاده-من-فوز-ترامب-بالانتخابات-الأمريكية-1094585247.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على فوز الرئيس دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، وتداعيات هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، واستمرار الحرب... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T17:03+0000
2024-11-07T17:03+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
دونالد ترامب
فلسطين المحتلة
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنه من حيث المبدأ لا يحكمون على الأشخاص أو القادة والدول، بمقدار الحكم عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.وتابع: "لا يهمنا هوية الرئيس الأمريكي، ولا هوية النظام الجديد في البيت الأبيض، بل يهمنا مواقفهم تجاه قضايانا الوطنية، لذلك نحن سنحدد موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب موقفها من الثوابت الوطنية، والقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب المشروعة، وبمقدار التزامها كذلك بالقانون الدولي المتعلق بقضيتنا".وأكد أن فلسطين لا تريد أن تستبق الأمور، وتأمل من الرئيس الجديد الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يكون له موقف إيجابي باتجاه الحل السياسي القائم على القانون الدولي، والشرعية الدولية.تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.وفي وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, فلسطين المحتلة, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, فلسطين المحتلة, حصري

مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ "سبوتنيك" موقف بلاده من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

17:03 GMT 07.11.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على فوز الرئيس دونالد ترامب، بالرئاسة الأمريكية، وتداعيات هذه الخطوة على القضية الفلسطينية، واستمرار الحرب في قطاع غزة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إنه من حيث المبدأ لا يحكمون على الأشخاص أو القادة والدول، بمقدار الحكم عن مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.
وتابع: "لا يهمنا هوية الرئيس الأمريكي، ولا هوية النظام الجديد في البيت الأبيض، بل يهمنا مواقفهم تجاه قضايانا الوطنية، لذلك نحن سنحدد موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة بحسب موقفها من الثوابت الوطنية، والقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب المشروعة، وبمقدار التزامها كذلك بالقانون الدولي المتعلق بقضيتنا".
وأكد أن فلسطين لا تريد أن تستبق الأمور، وتأمل من الرئيس الجديد الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأن يكون له موقف إيجابي باتجاه الحل السياسي القائم على القانون الدولي، والشرعية الدولية.
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
وفي وقت سابق، هنأت وزارة الخارجية الصينية ترامب بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدة احترامها لاختيار الشعب الأمريكي.
وأعلن ترامب، في خطاب أمام أنصاره في ولاية فلوريدا، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، ووصف ذلك بأنه "أروع إنجاز سياسي"، موجها رسالة شكر للأمريكيين على اختياره ليكون الرئيس الأمريكي الـ47.
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