https://sarabic.ae/20241108/إصابة-العديد-من-المشجعين-الإسرائيليين-بعد-مباراة-لفريقهم-في-أمستردام-فيديو-1094592574.html

إصابة العديد من المشجعين الإسرائيليين بعد مباراة لفريقهم في أمستردام... فيديو

إصابة العديد من المشجعين الإسرائيليين بعد مباراة لفريقهم في أمستردام... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض عدد من المشجعين الإسرائيليين لاعتداءات في أمستردام، اليوم الجمعة، بعدما توافدوا إلى العاصمة الهولندية لحضور مباراة فريق مكابي... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T05:22+0000

2024-11-08T05:22+0000

2024-11-08T05:22+0000

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وقالت وسائل الإعلام إن مشجعي الفريق الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية نظيفة.وتدولت مقاطع تظهر تعرض المشجعين لاعتداءات.وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه ومن بين الذين تعرضوا للضرب في العاصمة الهولندية أمستردام جندي إسرائيلي، شارك في الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.وبحسب بعض وسائل الإعلام الهولندي، فإن ما حدث في شوارع أمستردام لم يكن عبثا، فقد قام الإسرائيليون بتمزيق الأعلام الفلسطينية وإنزالها من المنازل في شوارع المدينة، الأمر الذي أثار غضب السكان، وهذا كان رد الفعل.وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "عملت مع جميع الجهات المعنية من أجل إنقاذ المواطنين الإسرائيليين في أمستردام".وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فقد أصيب 10 إسرائيليين وفقد الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام.قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه على علم بتفاصيل "حادث عنيف للغاية" استهدف مواطنين إسرائيليين في أمستردام.وأضاف في بيان أنه "أمر بإرسال طائرتي إنقاذ على الفور لمساعدة المواطنين هناك. يأخذ رئيس الوزراء هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي من نظيره الهولندي المساعدة في إخراج الإسرائيليين بأمان في أعقاب حادث أمني بأمستردام.

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أخبار هولندا, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل