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https://sarabic.ae/20241108/الـيونيفيل-تؤكد-قيام-الجيش-الإسرائيلي-بتدمير-جزء-من-سياج-خرساني-في-موقع-تابع-لقواتها-1094615102.html
الـ"يونيفيل" تؤكد قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير جزء من سياج خرساني في موقع تابع لقواتها
الـ"يونيفيل" تؤكد قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير جزء من سياج خرساني في موقع تابع لقواتها
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، أن حفارتين وجرافة للجيش الإسرائيلي دمرت، يوم أمس الخميس، جزءا من سياج وهيكلا خرسانيا في موقع تابع لليونيفيل في رأس... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T16:34+0000
2024-11-08T16:34+0000
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وأضافت "اليونيفيل" في بيان صحفي، أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701، وإننا نذكّر مجدداً الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".وأكد البيان: "نلفت بقلق إلى تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق) هذا الأسبوع. وقد شاهد جنود حفظ السلام الجيش الإسرائيلي وهو يزيل أحد البراميل بشكل مباشر".وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير سليم بدورة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" غير قادرة على تنفيذ مهامها، مشددًا على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن بمسؤولية إزاء هذا الأمر.وقال بدورة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية على (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل وجنودها. لقد أثبتت اليونيفيل عدم قدرتها على الوفاء بمهامها لأن إسرائيل تنتهك باستمرار القرار 1701 والسيادة اللبنانية".
https://sarabic.ae/20241108/سوريات-وافدات-من-لبنان-لـسبوتنيك-هربنا-من-دلف-الإرهاب-فتلقفنا-مزراب-إسرائيل-1094578337.html
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل
العالم العربي, لبنان, إسرائيل

الـ"يونيفيل" تؤكد قيام الجيش الإسرائيلي بتدمير جزء من سياج خرساني في موقع تابع لقواتها

16:34 GMT 08.11.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، أن حفارتين وجرافة للجيش الإسرائيلي دمرت، يوم أمس الخميس، جزءا من سياج وهيكلا خرسانيا في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة، ورداً على احتجاجها العاجل، نفى الجيش الإسرائيلي القيام بأي نشاط داخل موقع اليونيفيل.
وأضافت "اليونيفيل" في بيان صحفي، أن "التدمير المتعمد والمباشر من قبل الجيش الإسرائيلي لممتلكات واضحة المعالم تابعة لليونيفيل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرار 1701، وإننا نذكّر مجدداً الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات".
وتابع البيان: منذ 30 أيلول/ سبتمبر، طلب الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر مغادرة جنود حفظ السلام مواقعهم بالقرب من الخط الأزرق "من أجل سلامتهم". وحادثة الأمس، مثلها كمثل سبع حوادث مماثلة أخرى، لا تتعلق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل تتعلق بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي.
سوريات وافدات من لبنان لـسبوتنيك: هربنا من دلف الإرهاب فتلقفنا مزراب إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
سوريات وافدات من لبنان لـ"سبوتنيك": هربنا من "دلف" الإرهاب فتلقفنا "مزراب" إسرائيل
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وأكد البيان: "نلفت بقلق إلى تدمير وإزالة برميلين من البراميل الزرقاء التي تمثل خط الانسحاب الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل (الخط الأزرق) هذا الأسبوع. وقد شاهد جنود حفظ السلام الجيش الإسرائيلي وهو يزيل أحد البراميل بشكل مباشر".

واختتم البيان، قائلا: "على الرغم من الضغوط غير المقبولة التي تمارس على البعثة من خلال قنوات مختلفة، فإن جنود حفظ السلام سيواصلون القيام بمهام المراقبة والإبلاغ المنوطة بهم بموجب القرار 1701.119:00".

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أكد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير سليم بدورة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" غير قادرة على تنفيذ مهامها، مشددًا على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن بمسؤولية إزاء هذا الأمر.
وقال بدورة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إننا ندين الهجمات الإسرائيلية على (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) اليونيفيل وجنودها. لقد أثبتت اليونيفيل عدم قدرتها على الوفاء بمهامها لأن إسرائيل تنتهك باستمرار القرار 1701 والسيادة اللبنانية".
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