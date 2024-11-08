https://sarabic.ae/20241108/الوفد-الطبي-الجزائري-في-لبنان-دعم-إنساني-وتضامن-مع-الشعب-اللبناني-لمواجهة-العدوان-1094617187.html

الوفد الطبي الجزائري في لبنان: دعم إنساني وتضامن مع الشعب اللبناني لمواجهة العدوان

الوفد الطبي الجزائري في لبنان: دعم إنساني وتضامن مع الشعب اللبناني لمواجهة العدوان

سبوتنيك عربي

عقد الوفد الطبي الجزائري الذي يزور لبنان مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، في مقر نقابة الصحافة اللبنانية، حيث عرض أهداف زيارته التي جاءت تحت شعار "الإسناد الصحي... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T18:19+0000

2024-11-08T18:19+0000

2024-11-08T18:19+0000

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حضر المؤتمر ممثل نقيب الصحافة جورج سولاج، إلى جانب جمع من الشخصيات وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، ووفد من الهيئة الصحية الإسلامية والإسعاف الشعبي اللبناني.وبدأ المؤتمر بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، بالإضافة إلى النشيد الوطني الجزائري. وتحدث نائب نقيب الصحافة جورج سولاج في كلمته قائلاً: "عندما تخلى العالم عن إنسانيته وترك أهل لبنان بين براثن آلة القتل الوحشية الإسرائيلية، رأينا نخبة من الأخوة الجزائريين يحملون أرواحهم على أكفهم ويأتون إلى لبنان للتعبير عن إنسانيتهم وتضامنهم ووقوفهم إلى جانب أهلهم. هذا ليس بجديد على الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد، هذا البلد الذي سطّر في التاريخ معنى الشهادة ومعنى الكرامة ومعنى الإنسانية".وأكد سولاج أن "حضور الوفد الجزائري اليوم هو رسالة إنسانية لرفع معنويات الشعب اللبناني، للتأكيد على أنه لن يشعر بأنه متروك وحيداً في هذا العالم ضحية آلة قتل لا تعرف للإنسانية معنى". ووجّه شكره للوفد الجزائري على حضوره الذي وصفه بأنه "لا يقدّر بثمن"، مؤكداً أن "لبنان لن ينهزم ولن يركع، وسيعود أجمل مما كان بفضل أبنائه وبفضل أبطال مثل أعضاء الوفد الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم في أصعب الظروف لمساعدة أشقائهم في لبنان".وألقى الدكتور عمار طالبي، الرئيس الشرفي لجمعية العلماء الجزائريين، كلمة باسم الوفد، قائلاً: "لقد جئنا لنكون سنداً وعوناً لأهلنا في لبنان الذين يقفون في وجه العدو ويقاومونه. وإن كنا حضرنا بأجسادنا، فالجزائريون جميعاً حاضرون معكم بقلوبهم. إن جهادكم سينتصر على الأعداء الظلمة الذين لا يعرفون إلا قتل الأبرياء وتدمير المنازل".وأشار طالبي إلى أن "النجاح في المقاومة لا يعتمد فقط على وفرة السلاح، بل على الإرادة، كما فعلت شعوب فيتنام والجزائر، الذين تغلبوا على قوى عظمى بفضل إرادتهم وثباتهم، مما أجبر المحتلين على الرحيل والاعتراف بالهزيمة".وختم قائلاً: "حتى لو استشهد القادة الكبار مثل السيد حسن نصر الله أو إسماعيل هنية، فإن الثورة لن تتوقف. هذا الطريق الذي تسير عليه المقاومة هو طريق التحرير والنصر، وسيزول الاحتلال الإسرائيلي مثلما انهارت الإمبراطوريات من قبل".أما عضو الوفد الطبي، البروفسور محمد مكيحل، اختصاصي جراحة العظام، فأوضح في تصريح لـ"سبوتنيك"، قائلا: "زيارتنا اليوم تأتي في إطار تقديم الدعم للأطباء اللبنانيين في مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي. لقد جئنا لمساندة زملائنا اللبنانيين وليس لتعليمهم، وسيكون لنا اجتماع مع المسؤولين في بيروت لتنسيق العمل الطبي وعلاج الجرحى".وأشار إلى أن الوفد الطبي الجزائري يضم متخصصين في المجالات الطبية الضرورية للجراحة الحربية، مثل جراحة المخ والأعصاب، والعظام، والجراحة العامة، والتخدير والإنعاش، لتقديم الدعم الطبي اللازم في هذه الظروف الصعبة.

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