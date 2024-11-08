خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف هو واقع الرياضة اللبنانية وكرة القدم تحديدا في ظل الحرب
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241108/خبير-بالشأن-الروسي-خطاب-بوتين-في-فالداي-يحدد-ملامح-نظام-دولي-جديد-أكثر-عدلا-1094611585.html
خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا
خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا
سبوتنيك عربي
أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر "فالداي" حمل الكثير من مشاعر الثقة والانتصار، حيث بدا بوتين واثقًا في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T14:23+0000
2024-11-08T14:23+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094588867_27:0:1254:690_1920x0_80_0_0_667858e8355d795e011ce1afa2b3f689.jpg
وأضاف جبر أنّ "الرئيس الروسي وضع في خطابه النقاط على الحروف بشأن تطور الأمور في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا تعتمد على مجموعة من عناصر القوة لتوجيه العالم نحو رؤية جديدة".وقال جبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين أظهر الثقة التامة في تحديد ملامح هذا النظام الجديد، وتحدث عن كيفية تطور الأمور استنادًا إلى عناصر قوة عدة مثل الوضع الميداني، الاستقرار الداخلي، التماسك السياسي، وأيضًا التأثير الذي تحقق بعد محاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لروسيا".وفيما يتعلق بالنقاشات التي تدور حول النظام الدولي، أكد جبر أنّ "الصراع في العالم اليوم لا يقتصر على السياسة أو التنافس العسكري، بل يشمل أيضًا قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية"، مبيّنًا أنّ "بعض القوى الدولية تحاول فرض رؤيتها على العالم فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، مثل حقوق الأقليات الجنسية، والأفكار الدينية، والسياسات الثقافية، وهو ما يرفضه جزء كبير من العالم".وأوضح جبر أن "نحن في لحظة الحقيقة، حيث أن الدول الكبرى بدأت تتوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونظام يتسم بالقيم الأخلاقية التي تؤمن العدالة والمساواة بين الدول"، وأضاف جبر أنّ "بوتين في خطابه تناول بشكل واضح أن روسيا تسعى إلى تعزيز هذه التعددية بشكل يضمن أن تكون العلاقات الدولية أكثر شمولًا واعترافًا بحقوق جميع الدول في إدارة شؤونها".
https://sarabic.ae/20241108/باحث-سياسي-حول-كلمة-بوتين-في-منتدى-فالداي-الرئيس-الروسي-يعيد-بناء-التاريخ-المعاصر--1094604743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094588867_180:0:1100:690_1920x0_80_0_0_79464b5564c3a711b7eb95effc6b3f1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا

14:23 GMT 08.11.2024
© Sputnikالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر "فالداي" الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر "فالداي" حمل الكثير من مشاعر الثقة والانتصار، حيث بدا بوتين واثقًا في تحديد رؤيته للنظام الدولي الجديد".
وأضاف جبر أنّ "الرئيس الروسي وضع في خطابه النقاط على الحروف بشأن تطور الأمور في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا تعتمد على مجموعة من عناصر القوة لتوجيه العالم نحو رؤية جديدة".
وقال جبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين أظهر الثقة التامة في تحديد ملامح هذا النظام الجديد، وتحدث عن كيفية تطور الأمور استنادًا إلى عناصر قوة عدة مثل الوضع الميداني، الاستقرار الداخلي، التماسك السياسي، وأيضًا التأثير الذي تحقق بعد محاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لروسيا".
وأضاف جبر أنّ "بوتين تناول في خطابه كيف أن النظام الدولي السابق قد بدأ بالتغير، مشيرًا إلى بداية تشكيل رؤية جديدة لعالم متعدد الأقطاب". وقال: "بوتين يطرح الآن رؤية مختلفة تماما عن نظام القطب الواحد"، وأوضح أنّ "الرئيس الروسي يستند في هذه الرؤية إلى مجموعة من العوامل المحورية، وأبرزها التحالفات والمحاور الإقليمية التي قادتها روسيا مؤخرًا، والتي أثبتت فعاليتها على المسرح الدولي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
باحث سياسي حول كلمة بوتين في منتدى "فالداي": الرئيس الروسي يعيد بناء التاريخ المعاصر
11:27 GMT
ولفت إلى أن "بوتين أكد أن روسيا تسعى إلى أن يكون هذا النظام العالمي الجديد أكثر عدلاً، ويعتمد على التعاون الدولي بدلاً من الهيمنة الأحادية التي سادت لعقود".
وفيما يتعلق بالنقاشات التي تدور حول النظام الدولي، أكد جبر أنّ "الصراع في العالم اليوم لا يقتصر على السياسة أو التنافس العسكري، بل يشمل أيضًا قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية"، مبيّنًا أنّ "بعض القوى الدولية تحاول فرض رؤيتها على العالم فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، مثل حقوق الأقليات الجنسية، والأفكار الدينية، والسياسات الثقافية، وهو ما يرفضه جزء كبير من العالم".
وأوضح جبر أن "نحن في لحظة الحقيقة، حيث أن الدول الكبرى بدأت تتوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونظام يتسم بالقيم الأخلاقية التي تؤمن العدالة والمساواة بين الدول"، وأضاف جبر أنّ "بوتين في خطابه تناول بشكل واضح أن روسيا تسعى إلى تعزيز هذه التعددية بشكل يضمن أن تكون العلاقات الدولية أكثر شمولًا واعترافًا بحقوق جميع الدول في إدارة شؤونها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:59 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 نوفمبر, 22:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала