https://sarabic.ae/20241108/خبير-بالشأن-الروسي-خطاب-بوتين-في-فالداي-يحدد-ملامح-نظام-دولي-جديد-أكثر-عدلا-1094611585.html

خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا

خبير بالشأن الروسي: خطاب بوتين في "فالداي" يحدد ملامح نظام دولي جديد أكثر عدلا

سبوتنيك عربي

أكد رائد جبر، الخبير في الشأن الروسي، أنّ "خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام مؤتمر "فالداي" حمل الكثير من مشاعر الثقة والانتصار، حيث بدا بوتين واثقًا في... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T14:23+0000

2024-11-08T14:23+0000

2024-11-08T14:23+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094588867_27:0:1254:690_1920x0_80_0_0_667858e8355d795e011ce1afa2b3f689.jpg

وأضاف جبر أنّ "الرئيس الروسي وضع في خطابه النقاط على الحروف بشأن تطور الأمور في المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّ "روسيا تعتمد على مجموعة من عناصر القوة لتوجيه العالم نحو رؤية جديدة".وقال جبر في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين أظهر الثقة التامة في تحديد ملامح هذا النظام الجديد، وتحدث عن كيفية تطور الأمور استنادًا إلى عناصر قوة عدة مثل الوضع الميداني، الاستقرار الداخلي، التماسك السياسي، وأيضًا التأثير الذي تحقق بعد محاولات التدخل الغربي في الشؤون الداخلية لروسيا".وفيما يتعلق بالنقاشات التي تدور حول النظام الدولي، أكد جبر أنّ "الصراع في العالم اليوم لا يقتصر على السياسة أو التنافس العسكري، بل يشمل أيضًا قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية"، مبيّنًا أنّ "بعض القوى الدولية تحاول فرض رؤيتها على العالم فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، مثل حقوق الأقليات الجنسية، والأفكار الدينية، والسياسات الثقافية، وهو ما يرفضه جزء كبير من العالم".وأوضح جبر أن "نحن في لحظة الحقيقة، حيث أن الدول الكبرى بدأت تتوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، ونظام يتسم بالقيم الأخلاقية التي تؤمن العدالة والمساواة بين الدول"، وأضاف جبر أنّ "بوتين في خطابه تناول بشكل واضح أن روسيا تسعى إلى تعزيز هذه التعددية بشكل يضمن أن تكون العلاقات الدولية أكثر شمولًا واعترافًا بحقوق جميع الدول في إدارة شؤونها".

https://sarabic.ae/20241108/باحث-سياسي-حول-كلمة-بوتين-في-منتدى-فالداي-الرئيس-الروسي-يعيد-بناء-التاريخ-المعاصر--1094604743.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك