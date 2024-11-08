https://sarabic.ae/20241108/طالبان-تأمل-في-إزالتها-من-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-بعد-إعادة-انتخاب-ترامب-1094591638.html
طالبان تأمل في إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد إعادة انتخاب ترامب
طالبان تأمل في إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد إعادة انتخاب ترامب
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) الأفغانية سهيل شاهين، اليوم الجمعة، عن رغبة الحركة في إزالتها من قائمة... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T02:38+0000
2024-11-08T02:38+0000
2024-11-08T02:55+0000
حركة طالبان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061833986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90d494bc100a1bba7865c3a608763e5e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال شاهين في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي": "بالطبع الآن، بعدما انتهت الحرب ونحن في مرحلة جديدة، لا جدوى من إبقاء أعضائنا على هذه القائمة".وأضاف أنه خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021، توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاقيات سمحت بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.وإجابة على سؤال بشأن موقف حكومة طالبان من فوز ترامب، قال شاهين "إنه تصويت الشعب الأمريكي ونحن نحترم قرارهم، ولكن ما يهم بالنسبة لنا هو أننا نريد مشاركة إيجابية مع جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".وأضاف:وحول ما إذا كانت حكومة الحركة تتطلع إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية في الولايات المتحدة، قال شاهين "نعم، نريد رفع التجميد عن أصول بنك أفغانستان [البنك المركزي الأفغاني] لأن الكثير من هذه الأصول تعود إلى عامة الشعب، حيث أودعوا أموالهم في بنوك خاصة أخرى، والبنوك الخاصة أودعتها في بنك أفغانستان، الذي أودعها في نيويورك بالولايات المتحدة".وتابع "أعتقد أن هذه ممتلكات الشعب الأفغاني وممتلكاتنا المشروعة، ولا مبرر على الإطلاق للاستيلاء على ممتلكات الشعب الأفغاني بينما يعاني من الفقر ومشكلات ومصاعب أخرى، ونأمل أن يعيدوا [الأمريكيين] أصولنا، وستكون تلك خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتحسين الاقتصاد والعلاقات بين البلدين وخلق الثقة".وإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأفغانية تتوقع اعتراف إدارة ترامب القادمة بها، قال شاهين "نعم، نأمل أن نحقق تقدمًا وأن تتحسن العلاقات بين البلدين، وهو ما قد يؤدي إلى الاعتراف... نريد أن تكون علاقاتنا مع الولايات المتحدة وسائر الدول طبيعية".وأضاف أن مسألة اعتراف الولايات المتحدة بحكومة أفغانستان أمر متروك لترامب، معربًا عن توقعه أن يدعم الأخير إقامة علاقات طبيعية مع أفغانستان.وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.وكانت حركة طالبان قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 آب/أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب/أغسطس من العام نفسه، تم تنفيذ عملية إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان المتعاونين معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.وفي ليلة 31 آب/أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيًا ما يقرب من 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.
https://sarabic.ae/20240402/الكرملين-يعلق-على-فكرة-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-في-روسيا-1087614326.html
https://sarabic.ae/20240402/الكرملين-يعلق-على-فكرة-رفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-في-روسيا-1087614326.html
https://sarabic.ae/20211022/هل-يحق-لروسيا-إلغاء-تصنيف-طالبان-كحركة-إرهابية؟-الكرملين-يوضح-1050505733.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061833986_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_821341279b76e8da4f4959d8fab5820a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
طالبان تأمل في إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد إعادة انتخاب ترامب
02:38 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 02:55 GMT 08.11.2024)
أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) الأفغانية سهيل شاهين، اليوم الجمعة، عن رغبة الحركة في إزالتها من قائمة الإرهاب الأمريكية بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال شاهين في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي": "بالطبع الآن، بعدما انتهت الحرب ونحن في مرحلة جديدة، لا جدوى من إبقاء أعضائنا على هذه القائمة".
وأضاف أنه خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2021، توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاقيات سمحت بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
وإجابة على سؤال بشأن موقف حكومة طالبان من فوز ترامب، قال شاهين "إنه تصويت الشعب الأمريكي ونحن نحترم قرارهم، ولكن ما يهم بالنسبة لنا هو أننا نريد مشاركة إيجابية مع جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة".
"الآن خلال هذه المرحلة الجديدة من إعادة الإعمار في أفغانستان، نرحب بالاستثمارات الأمريكية في البلاد ونريد إقامة علاقات مستقرة معهم، كما نريد إقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار والمنطقة".
وحول ما إذا كانت حكومة الحركة تتطلع إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية في الولايات المتحدة، قال شاهين "نعم، نريد رفع التجميد عن أصول بنك أفغانستان [البنك المركزي الأفغاني] لأن الكثير من هذه الأصول تعود إلى عامة الشعب، حيث أودعوا أموالهم في بنوك خاصة أخرى، والبنوك الخاصة أودعتها في بنك أفغانستان، الذي أودعها في نيويورك بالولايات المتحدة".
وتابع "أعتقد أن هذه ممتلكات الشعب الأفغاني وممتلكاتنا المشروعة، ولا مبرر على الإطلاق للاستيلاء على ممتلكات الشعب الأفغاني بينما يعاني من الفقر ومشكلات ومصاعب أخرى، ونأمل أن يعيدوا [الأمريكيين] أصولنا، وستكون تلك خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتحسين الاقتصاد والعلاقات بين البلدين وخلق الثقة".
وإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأفغانية تتوقع اعتراف إدارة ترامب القادمة بها، قال شاهين "نعم، نأمل أن نحقق تقدمًا وأن تتحسن العلاقات بين البلدين، وهو ما قد يؤدي إلى الاعتراف... نريد أن تكون علاقاتنا مع الولايات المتحدة وسائر الدول طبيعية".
وأضاف أن مسألة اعتراف الولايات المتحدة بحكومة أفغانستان أمر متروك لترامب، معربًا عن توقعه أن يدعم الأخير إقامة علاقات طبيعية مع أفغانستان.
وتعاني أفغانستان وضعا إنسانيا واقتصاديا صعبا مع عدم قدرة طالبان على الحصول على التمويل الكافي
في ظل استمرار الولايات المتحدة بتجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ضمن عقوباتها على الحكام الجدد في الدولة التي مزقتها الحرب.
وكانت حركة طالبان قد كثفت هجومها ضد قوات الحكومة الأفغانية في أوائل آب/أغسطس 2021، ودخلت العاصمة كابول في 15 آب/أغسطس، لتعلن في اليوم التالي انتهاء الحرب.
وخلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آب/أغسطس من العام نفسه، تم تنفيذ عملية إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان المتعاونين معهم من مطار كابول، الذي كان تحت حماية الجيش الأمريكي.
22 أكتوبر 2021, 14:02 GMT
وفي ليلة 31 آب/أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابول، منهيًا ما يقرب من 20 عامًا من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.
وأعلنت حركة طالبان في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.