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الفاو: أسعار الغذاء تصل لأعلى مستوياتها منذ 2023
الفاو: أسعار الغذاء تصل لأعلى مستوياتها منذ 2023
سبوتنيك عربي
سجلت أسعار الغذاء، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياتها عالميا منذ 18 شهرا، حسبما تشير إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو". 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T18:41+0000
2024-11-09T18:41+0000
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وكشفت الإحصاءات، التي نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أمس الجمعة، أن الزيوت النباتية كانت على رأس قائمة زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا.وأشارت المنظمة إلى أن أسعار السلع الغذائية المتداولة ارتفعت بأكثر من 127 نقطة خلال الشهر الماضية، بزيادة تقدر بـ2 % عند مقارنته بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.أما عند مقارنة الزيادة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن نسبة الزيادة تقدر بـ5.5 في المئة، وهي النسبة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ أبريل/ نيسان 2023.وبحسب "الفاو"، فإن الزيادة في أسعار الزيوت النباتية بلغت 7 في المئة، بينما كان الدافع لارتفاع أسعار القمح هو وجود مخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي، كما سجلت أسعار منتجات الألبان زيادة تقدر بـ2 في المئة.وبينما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بسبب زيادة الطلب العالمي، فإن أسعار الدواجن سجلت تراجعا طفيفا عالميا، بينما أشارت المنظمة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من الحبوب يقدر بـ2.8 مليار طن.يذكر أن مؤشر أسعار "الفاو" يستخدم في قياس التغير في الأسعار الخاصة بسلة من السلع الغذائية الأساسية على أساس شهري، ويتم مقارنته بالأسعار السابقة التي تم رصدها منذ 2014.
https://sarabic.ae/20220805/إعلام-انخفاض-أسعار-الحبوب-والزيوت-النباتية-والغذاء-عالميا-1066028777.html
https://sarabic.ae/20230628/مصدر-لـسبوتنيك-انسحاب-روسيا-من-صفقة-الحبوب-يؤدي-إلى-ارتفاع-أسعار-المنتجات-الزراعية-1078557805.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

الفاو: أسعار الغذاء تصل لأعلى مستوياتها منذ 2023

18:41 GMT 09.11.2024
© AP Photoإنتاج الحبوب
إنتاج الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
سجلت أسعار الغذاء، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياتها عالميا منذ 18 شهرا، حسبما تشير إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".
وكشفت الإحصاءات، التي نشرها الموقع الرسمي للمنظمة، أمس الجمعة، أن الزيوت النباتية كانت على رأس قائمة زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا.
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2022
إعلام: انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا
5 أغسطس 2022, 10:34 GMT
وأشارت المنظمة إلى أن أسعار السلع الغذائية المتداولة ارتفعت بأكثر من 127 نقطة خلال الشهر الماضية، بزيادة تقدر بـ2 % عند مقارنته بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
أما عند مقارنة الزيادة بالشهر نفسه من العام الماضي، فإن نسبة الزيادة تقدر بـ5.5 في المئة، وهي النسبة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ أبريل/ نيسان 2023.
وبحسب "الفاو"، فإن الزيادة في أسعار الزيوت النباتية بلغت 7 في المئة، بينما كان الدافع لارتفاع أسعار القمح هو وجود مخاوف بشأن ظروف الزراعة في نصف الكرة الشمالي، كما سجلت أسعار منتجات الألبان زيادة تقدر بـ2 في المئة.
كاتدرائية باسيل والقديس بافيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
مصدر لـ"سبوتنيك": انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
28 يونيو 2023, 08:06 GMT
وبينما ارتفعت أسعار لحوم الأبقار بسبب زيادة الطلب العالمي، فإن أسعار الدواجن سجلت تراجعا طفيفا عالميا، بينما أشارت المنظمة إلى أن حجم الإنتاج العالمي من الحبوب يقدر بـ2.8 مليار طن.
يذكر أن مؤشر أسعار "الفاو" يستخدم في قياس التغير في الأسعار الخاصة بسلة من السلع الغذائية الأساسية على أساس شهري، ويتم مقارنته بالأسعار السابقة التي تم رصدها منذ 2014.
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