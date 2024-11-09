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سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك، أن سلاح الجو الروسي دمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:34+0000
2024-11-09T20:34+0000
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وقال إغناسيوك، خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمرت ضربات للقوات الجوفضائية الروسية قاعدتين لمسلحين في منطقة تدمر في محافظة حمص".ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
https://sarabic.ae/20241109/القوات-الروسية-تفتتح-نقطة-جديدة-قبالة-منطقة-الفصل-بين-الجيشين-السوري-والإسرائيلي-1094639362.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سلاح الجو الروسي يدمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص السورية

20:34 GMT 09.11.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل "تو-22" تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليغ إغناسيوك، أن سلاح الجو الروسي دمر قاعدتين للمسلحين قرب مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال إغناسيوك، خلال مؤتمر صحفي: "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمرت ضربات للقوات الجوفضائية الروسية قاعدتين لمسلحين في منطقة تدمر في محافظة حمص".

يذكر أن سوريا، وبرغم استعادة سيطرتها، بدعم أساسي من روسيا، على أجزاء واسعة من البلاد من قبضة المجموعات الإرهابية، إلا أنه ما تزال هناك حتى اليوم بؤر إرهابية، تحاول بدعم أمريكي ومن الخارج زعزعة استقرار الأوضاع.

الجيش الروسي يفتتح نقطة جديدة قبالة منطقة الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
القوات الروسية تفتتح نقطة جديدة قبالة "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
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وكان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكد سابقا، أن الولايات المتحدة تعد بمساعدة مسلحين لتنفيذ هجمات إرهابية في سوريا في الأماكن العامة المزدحمة وضد المؤسسات الحكومية.

ووفقا للاستخبارات الروسية فإن "إدارة هذا النشاط الإجرامي تتم من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق".
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