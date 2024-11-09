https://sarabic.ae/20241109/مقتل-وإصابة-العشرات-إثر-انفجار-في-محطة-للسكك-الحديدية-جنوب-غربي-باكستان-1094620927.html
مقتل وإصابة العشرات إثر انفجار في محطة للسكك الحديدية جنوب غربي باكستان
مقتل وإصابة العشرات إثر انفجار في محطة للسكك الحديدية جنوب غربي باكستان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار بمحطة للسكك الحديدية في كويتا جنوب غربي البلاد. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T05:04+0000
2024-11-09T05:04+0000
2024-11-09T05:22+0000
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انفجار ضخم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت شبكة "جيو تي.في" المحلية: "قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار قنبلة بالقرب من محطة سكة حديد كويتا".وأضافت الشبكة أن "الانفجار وقع في مكتب الحجز بمحطة السكة الحديد قبل وصول القطار إلى الرصيف مباشرة. ونظراً للحشود المعتادة في المحطة، فإن هناك تخوفًا كبيرًا من وقوع إصابات كبيرة".وتشهد المناطق الغربية لباكستان في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان تدهورًا للأوضاع الأمنية نتيجة انتشار عدد من الجماعات المسلحة، وفقًا لبرقية من وزارة الداخلية الباكستانية.
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, انفجار ضخم
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, انفجار ضخم
مقتل وإصابة العشرات إثر انفجار في محطة للسكك الحديدية جنوب غربي باكستان
05:04 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 05:22 GMT 09.11.2024)
أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار بمحطة للسكك الحديدية في كويتا جنوب غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت شبكة "جيو تي.في" المحلية: "قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار قنبلة بالقرب من محطة سكة حديد كويتا".
وأضافت الشبكة أن "الانفجار وقع في مكتب الحجز بمحطة السكة الحديد قبل وصول القطار إلى الرصيف مباشرة. ونظراً للحشود المعتادة في المحطة، فإن هناك تخوفًا كبيرًا من وقوع إصابات كبيرة".
وتشهد المناطق الغربية لباكستان في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان تدهورًا للأوضاع الأمنية نتيجة انتشار عدد من الجماعات المسلحة، وفقًا لبرقية من وزارة الداخلية الباكستانية.