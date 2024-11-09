https://sarabic.ae/20241109/مكون-أساسي-في-مشروب-قهوة-شهير-قد-يزيد-من-خطر-إصابة-النساء-بمرض-مميت-1094634354.html
مكون أساسي في مشروب قهوة شهير قد يزيد من خطر إصابة النساء بمرض مميت
مكون أساسي في مشروب قهوة شهير قد يزيد من خطر إصابة النساء بمرض مميت
سبوتنيك عربي
حذرت دراسة علمية جديدة من أن تناول مكون أساسي في مشروب قهوة شهير، قد يضر النساء على وجه التحديد. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T16:33+0000
2024-11-09T16:33+0000
2024-11-09T16:33+0000
مجتمع
القهوة
الصحة
منوعات
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وتزعم الدراسة أن تناول أكواب كبيرة من قهوة اللاتيه، المصنوعة من حليب البقر، قد يزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 12%.وأشارت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة "بي إم سي" الطب، أمس الجمعة، إلى أن شرب حليب البقر العادي، قد يزيد من خطر الإصابة بـ"أمراض القلب الإقفارية"، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية.وحدد فريق الدراسة من جامعة أوبسالا في السويد، أن فرصة إصابة النساء بأمراض القلب كانت أكبر إذا استهلكن الحليب، لكن صحة قلب الرجال لم تتأثر بنفس الطريقة.وبالنظر إلى بيانات نحو 60 ألف امرأة و40 ألف رجل، وجدوا أن النساء اللاتي شربن 400 مل من الحليب يوميا زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 5%.وقد أظهرت الدراسة أن زيادة تناول الحليب إلى 600 مل أدى إلى زيادة المخاطر لدى النساء بنسبة 12%، في حين أدى تناولهن 800 مل إلى زيادة المخاطر بنسبة 21%.ويعاني الأشخاص المصابون بمرض القلب الإقفاري (ويسمى أيضا مرض الشريان التاجي) من تضييق شرايين القلب، مما يحد من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، ويمكن أن يسبب ألما في الصدر، ونوبة قلبية في الحالات الشديدة.ويقول مؤلف الدراسة، البروفيسور كارل مايكلسون: "إن اتباع نظام غذائي صحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".وأوضح مايكلسون أن الخطر الأعلى عند النساء كان واضحا، بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب، ورجح أن استبدال الحليب غير المخمر بتناول كميات معتدلة من الحليب المخمر قد يقلل من المخاطر.وغالبا ما تحتوي أكواب القهوة الكبيرة في المقاهي الموجودة في الشوارع الرئيسية، على نصف لتر من السائل (560 مل)، ومعظمها عبارة عن حليب في لاتيه أو كابتشينو.
https://sarabic.ae/20241014/دراسة-تكشف-عن-تأثير-رائع-وغير-متوقع-للقهوة-على-القلب-1093729614.html
https://sarabic.ae/20240920/دراسة-الشاي-والقهوة-تبعدان-عنك-المرض-الأقسى-لشيخوختك---1092928435.html
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القهوة, الصحة, منوعات
مكون أساسي في مشروب قهوة شهير قد يزيد من خطر إصابة النساء بمرض مميت
حذرت دراسة علمية جديدة من أن تناول مكون أساسي في مشروب قهوة شهير، قد يضر النساء على وجه التحديد.
وتزعم الدراسة أن تناول أكواب كبيرة من قهوة اللاتيه، المصنوعة من حليب البقر، قد يزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 12%.
وأشارت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة
"بي إم سي" الطب، أمس الجمعة، إلى أن شرب حليب البقر العادي، قد يزيد من خطر الإصابة بـ"أمراض القلب الإقفارية"، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نوبات قلبية.
وحدد فريق الدراسة من جامعة أوبسالا في السويد، أن فرصة إصابة النساء بأمراض القلب كانت أكبر إذا استهلكن الحليب، لكن صحة قلب الرجال لم تتأثر بنفس الطريقة.
وبالنظر إلى بيانات نحو 60 ألف امرأة و40 ألف رجل، وجدوا أن النساء اللاتي شربن 400 مل من الحليب يوميا زاد لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 5%.
وقد أظهرت الدراسة أن زيادة تناول الحليب إلى 600 مل أدى إلى زيادة المخاطر لدى النساء بنسبة 12%، في حين أدى تناولهن 800 مل إلى زيادة المخاطر بنسبة 21%.
وتعتقد الدراسة أن اللاكتوز الموجود في الحليب قد يؤدي إلى حدوث التهاب، مما قد يؤدي إلى تلف القلب، مرجحة أن الخطر المتزايد ربما يؤثر على النساء فقط، لأنه من المعروف أنهن يهضمن اللاكتوز بشكل أفضل من الرجال.
ويعاني الأشخاص المصابون بمرض القلب الإقفاري (ويسمى أيضا مرض الشريان التاجي) من تضييق شرايين القلب، مما يحد من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، ويمكن أن يسبب ألما في الصدر، ونوبة قلبية في الحالات الشديدة.
ويقول مؤلف الدراسة، البروفيسور كارل مايكلسون: "إن اتباع نظام غذائي صحي ضروري للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية".
وتابع: "يدعم تحليلنا وجود ارتباط بين تناول الحليب بأكثر من 300 مل يوميا وارتفاع معدلات مرض القلب الإقفاري، واحتشاء عضلة القلب [النوبة القلبية] على وجه التحديد، عند النساء، ولكن ليس عند الرجال".
وأوضح مايكلسون أن الخطر الأعلى عند النساء كان واضحا، بغض النظر عن محتوى الدهون في الحليب، ورجح أن استبدال الحليب غير المخمر بتناول كميات معتدلة من الحليب المخمر قد يقلل من المخاطر.
وغالبا ما تحتوي أكواب القهوة الكبيرة في المقاهي الموجودة في الشوارع الرئيسية، على نصف لتر من السائل (560 مل)، ومعظمها عبارة عن حليب في لاتيه أو كابتشينو.