https://sarabic.ae/20241109/وزير-الخارجية-الإيراني-طهران-لم-تبع-صواريخ-باليستية-لروسيا-وزيلينسكي-أكد-ذلك-قبل-أيام-1094622054.html
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا وزيلينسكي أكد ذلك قبل أيام
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا وزيلينسكي أكد ذلك قبل أيام
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "ألمانيا اختارت المواجهة مع إيران". 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T07:38+0000
2024-11-09T07:38+0000
2024-11-09T07:38+0000
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وأضاف عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، أن "إيران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا"، مشيرا إلى أن زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام.وتابع: "الحكومة الألمانية الحالية انتهكت كافة معايير حقوق الإنسان، وأرسلت أسلحة ألمانية إلى الكيان الصهيوني والمشاركة في قتل سكان غزة ولبنان"، مردفا: "لا ينبغي معاقبة الشعب الفلسطيني على ما فعله الألمان باليهود".وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال، في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
https://sarabic.ae/20240909/الحرس-الثوري-الإيراني-ينفي-إرسال-أي-صواريخ-إلى-روسيا-1092538061.html
https://sarabic.ae/20230713/عزيزي-لـ-سبوتنيك-إيران-لا-تتعاون-مع-روسيا-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1079030671.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الإيراني: طهران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا وزيلينسكي أكد ذلك قبل أيام
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إن "ألمانيا اختارت المواجهة مع إيران".
وأضاف عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية، أن "إيران لم تبع صواريخ باليستية لروسيا"، مشيرا إلى أن زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام.
وتابع: "الحكومة الألمانية الحالية انتهكت كافة معايير حقوق الإنسان، وأرسلت أسلحة ألمانية إلى الكيان الصهيوني والمشاركة في قتل سكان غزة ولبنان"، مردفا: "لا ينبغي معاقبة الشعب الفلسطيني على ما فعله الألمان باليهود".
وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية، في تقرير لها، أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ "أرض- أرض" الباليستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال، في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا
على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب "احتمال كبير"، لا يمكنهم تقديم حقائق".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
واتهمت
دول غربية إيران، مرات عدة، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.