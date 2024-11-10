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السودان وسوريا يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
السودان وسوريا يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن الخرطوم اتفقت مع دمشق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T09:00+0000
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، بحث مع نظيره السوري، باسم صباغ، أمس السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.كما اتفق الوزيران في لقائهما على "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وعقد اجتماع للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وتبادل الزيارات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين".وجاء لقاء وزيري خارجية السودان وسوريا، في إطار مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض.وأشار بيان لوزارة الخارجية السورية، أمس السبت، إلى أن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، "أعرب عن تطلعه للعمل على الارتقاء بالعلاقات السودانية مع سوريا إلى مستوى يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على دول المنطقة".وتعقد في الرياض، غدا الاثنين الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة عربية إسلامية مشتركة، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
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أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

السودان وسوريا يتفقان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي

09:00 GMT 10.11.2024
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudanمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
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قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن الخرطوم اتفقت مع دمشق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، بحث مع نظيره السوري، باسم صباغ، أمس السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.
كما اتفق الوزيران في لقائهما على "رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وعقد اجتماع للجنة التشاور السياسي بين البلدين، وتبادل الزيارات، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين".
وجاء لقاء وزيري خارجية السودان وسوريا، في إطار مشاركتهما في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض.
وأشار بيان لوزارة الخارجية السورية، أمس السبت، إلى أن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، "أعرب عن تطلعه للعمل على الارتقاء بالعلاقات السودانية مع سوريا إلى مستوى يعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لوقف العدوان الاسرائيلي على دول المنطقة".
وتعقد في الرياض، غدا الاثنين الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قمة عربية إسلامية مشتركة، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
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