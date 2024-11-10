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ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهايلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهايلي للانضمام إلى إدارته الجديدة
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية حول نيته دعوة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى الحكومة الجديدة. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T02:43+0000
2024-11-10T02:44+0000
ترامب
مايك بومبيو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية المستقبلية قد تضم أشخاصًا عملوا سابقًا مع ترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى أشخاص جدد.وعلى وجه الخصوص، تم تسمية بومبيو كمرشح محتمل لمنصب وزير الدفاع.وقال ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى إدارة ترامب التي هي في طور التشكيل حاليا".وأضاف ترامب أن تشكيل الإدارة المستقبلية يجري تشكيله حاليا.وكان دونالد ترامب الذي تولى منصب رئيس الولايات المتحدة بالفعل بعد انتخابات 2016 فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.وتحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام أنصارها وأعلنت أنها ستعترف بالهزيمة، بينما تحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه.ويتعين على الهيئة الانتخابية للولايات أن تصوت على المرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر/كانون الأول، وسيصادق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت في 6 يناير/كانون الثاني. ومن المقرر أن يتم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20241109/باحث-سياسي-بوتين-وترامب-لديهما-كاريزما-متشابهة-1094635074.html
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ترامب, مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب, مايك بومبيو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترامب ينفي تقارير عن عزمه دعوة بومبيو وهايلي للانضمام إلى إدارته الجديدة

02:43 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 02:44 GMT 10.11.2024)
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
نفى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التقارير الإعلامية حول نيته دعوة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى الحكومة الجديدة.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الإدارة الأمريكية المستقبلية قد تضم أشخاصًا عملوا سابقًا مع ترامب خلال ولايته الأولى، بالإضافة إلى أشخاص جدد.
وعلى وجه الخصوص، تم تسمية بومبيو كمرشح محتمل لمنصب وزير الدفاع.
وتوقع أن يكون السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، الذي شغل منصب السفير الأمريكي في اليابان في عهد ترامب، وزيرًا للخارجية في المستقبل، وكان المرشحون لمنصب وزير الخزانة هم الممثل التجاري الأمريكي السابق روبرت لايتهايزر ومؤسس صندوق التحوط في ولاية كونيتيكت سكوت بيسنت.
وقال ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "لن أدعو السفيرة السابقة نيكي هيلي أو وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للانضمام إلى إدارة ترامب التي هي في طور التشكيل حاليا".
وأضاف ترامب أن تشكيل الإدارة المستقبلية يجري تشكيله حاليا.
وكان دونالد ترامب الذي تولى منصب رئيس الولايات المتحدة بالفعل بعد انتخابات 2016 فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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وأصبح أول سياسي في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.
وتحدثت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أمام أنصارها وأعلنت أنها ستعترف بالهزيمة، بينما تحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن مع ترامب وهنأه.
ويتعين على الهيئة الانتخابية للولايات أن تصوت على المرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 ديسمبر/كانون الأول، وسيصادق الكونغرس الجديد على نتائج التصويت في 6 يناير/كانون الثاني. ومن المقرر أن يتم التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني.
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