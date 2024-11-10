https://sarabic.ae/20241110/كلب-يوقف-مباراة-كرة-قدم-للسيدات-بحثا-عن-صديقته-فيديو-1094654634.html
كلب يوقف مباراة كرة قدم للسيدات بحثا عن صديقته.. فيديو
كلب يوقف مباراة كرة قدم للسيدات بحثا عن صديقته.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت إحدى مباريات الدوري الأسترالي للسيدات موقفا طريفا خلال مباراة جمعت فريقي ويلينجتون فينيكس وكانبيرا يونايتد. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T16:32+0000
2024-11-10T16:32+0000
2024-11-10T16:32+0000
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وخلال المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، اقتحم كلب صغير أرض الملعب وهو يركض بين اللاعبين الذين حاولوا إيقافه دون جدوى حتى وصل إلى صديقته.ويرصد مقطع فيديو متداول هذا المشهد، الذي تفاعلت معه الجماهير، حيث تبين أن الكلب ملك للاعبة آنالي لونجو، قائدة فريق ويلينجتون فينيكس، وهي لاعبة دولية نيوزيلندية.ويظهر الفيديو إمساك لونجو بالكلب وتسليمه إلى أحد أعضاء الجهاز الفني الذي اصطحبه إلى خارج الملعب.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
كلب يوقف مباراة كرة قدم للسيدات بحثا عن صديقته.. فيديو
شهدت إحدى مباريات الدوري الأسترالي للسيدات موقفا طريفا خلال مباراة جمعت فريقي ويلينجتون فينيكس وكانبيرا يونايتد.
وخلال المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، اقتحم كلب
صغير أرض الملعب وهو يركض بين اللاعبين الذين حاولوا إيقافه دون جدوى حتى وصل إلى صديقته.
ويرصد مقطع فيديو متداول هذا المشهد، الذي تفاعلت معه الجماهير، حيث تبين أن الكلب ملك للاعبة آنالي لونجو، قائدة فريق ويلينجتون فينيكس، وهي لاعبة دولية نيوزيلندية.
ويظهر الفيديو إمساك لونجو بالكلب وتسليمه إلى أحد أعضاء الجهاز الفني الذي اصطحبه إلى خارج الملعب
.