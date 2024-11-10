https://sarabic.ae/20241110/لحظات-مرعبة-قطار-يدهس-فتاة-وتنجو-بـمعجزة-فيديو-1094660037.html
لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو
لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرا مراقبة لحظات مرعبة لفتاة كانت تسير نحو حتفها بإحدى محطات القطارات بالعاصمة الروسية موسكو. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T19:41+0000
2024-11-10T19:41+0000
2024-11-10T19:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094660129_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b28b8fe130fbf6fb63b6926aa4e0ce25.jpg
ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" فتاة تجتاز خطوط السكك الحديدية بمحطة القطار دون أن تنظر حولها، حيث كان أحد القطارات يتحرك نحوها أثناء عبور خط السكة الحديد الأخير.وبحسب الفيديو حاول شخص على الناحية الأخرى لفت انتباهها لتجنب العبور، لكن دون جدوى، حتى صدمها القطار وعبر فوقها، كما يظهر في الفيديو. لكن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أنه تبين لاحقا نجاة الفتاة فيما يمكن وصفه بـ"معجزة"، حيث لم تصب إلا بخدوش بسيطة.وذكرت وسائل إعلام روسية أن الفتاة كانت تضع سماعات أذن أثناء عبورها محطة القطار مما حال دون سماعها صوت القطار القادم نحوها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094660129_183:0:2850:2000_1920x0_80_0_0_7cc177cebee2fff6874b3d8556599fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو
رصدت كاميرا مراقبة لحظات مرعبة لفتاة كانت تسير نحو حتفها بإحدى محطات القطارات بالعاصمة الروسية موسكو.
ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" فتاة تجتاز خطوط السكك الحديدية
بمحطة القطار دون أن تنظر حولها، حيث كان أحد القطارات يتحرك نحوها أثناء عبور خط السكة الحديد الأخير.
وبحسب الفيديو حاول شخص على الناحية الأخرى لفت انتباهها لتجنب العبور، لكن دون جدوى، حتى صدمها القطار وعبر فوقها، كما يظهر في الفيديو.
لكن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أنه تبين لاحقا نجاة الفتاة فيما يمكن وصفه بـ"معجزة"، حيث لم تصب إلا بخدوش بسيطة.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الفتاة كانت تضع سماعات أذن أثناء عبورها محطة القطار مما حال دون سماعها صوت القطار
القادم نحوها.