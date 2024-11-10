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https://sarabic.ae/20241110/لحظات-مرعبة-قطار-يدهس-فتاة-وتنجو-بـمعجزة-فيديو-1094660037.html
لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو
لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت كاميرا مراقبة لحظات مرعبة لفتاة كانت تسير نحو حتفها بإحدى محطات القطارات بالعاصمة الروسية موسكو. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T19:41+0000
2024-11-10T19:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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أخبار روسيا اليوم
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ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" فتاة تجتاز خطوط السكك الحديدية بمحطة القطار دون أن تنظر حولها، حيث كان أحد القطارات يتحرك نحوها أثناء عبور خط السكة الحديد الأخير.وبحسب الفيديو حاول شخص على الناحية الأخرى لفت انتباهها لتجنب العبور، لكن دون جدوى، حتى صدمها القطار وعبر فوقها، كما يظهر في الفيديو. لكن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أنه تبين لاحقا نجاة الفتاة فيما يمكن وصفه بـ"معجزة"، حيث لم تصب إلا بخدوش بسيطة.وذكرت وسائل إعلام روسية أن الفتاة كانت تضع سماعات أذن أثناء عبورها محطة القطار مما حال دون سماعها صوت القطار القادم نحوها.
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نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم
نادي الفيديو, روسيا, أخبار روسيا اليوم

لحظات مرعبة.. قطار يدهس فتاة وتنجو بـ"معجزة".. فيديو

19:41 GMT 10.11.2024
© Photo / Unsplash / Aleksandr Popovمحطة قطار
محطة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Photo / Unsplash / Aleksandr Popov
تابعنا عبر
رصدت كاميرا مراقبة لحظات مرعبة لفتاة كانت تسير نحو حتفها بإحدى محطات القطارات بالعاصمة الروسية موسكو.
ويظهر مقطع فيديو متداول على موقع "إكس" فتاة تجتاز خطوط السكك الحديدية بمحطة القطار دون أن تنظر حولها، حيث كان أحد القطارات يتحرك نحوها أثناء عبور خط السكة الحديد الأخير.
وبحسب الفيديو حاول شخص على الناحية الأخرى لفت انتباهها لتجنب العبور، لكن دون جدوى، حتى صدمها القطار وعبر فوقها، كما يظهر في الفيديو.
لكن وسائل إعلام روسية أشارت إلى أنه تبين لاحقا نجاة الفتاة فيما يمكن وصفه بـ"معجزة"، حيث لم تصب إلا بخدوش بسيطة.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن الفتاة كانت تضع سماعات أذن أثناء عبورها محطة القطار مما حال دون سماعها صوت القطار القادم نحوها.
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