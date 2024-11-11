https://sarabic.ae/20241111/بالأرقام-قدرات-أقوى-7-جيوش-عربية-وإسلامية-1094697837.html

بالأرقام.. قدرات أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية

بالأرقام.. قدرات أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية

سبوتنيك عربي

يقدر حجم الإنفاق العسكري لـ7 جيوش عربية وإسلامية فقط، بـ184 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي، الذي يقدر بـ24 مليار دولار فقط،... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T19:57+0000

2024-11-11T19:57+0000

2024-11-11T20:42+0000

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وطالبت القمة العربية والإسلامية بموقف دولي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.وتتفاوت القدرات العسكرية للدول المشاركة بالقمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، ويصنف 5 منها ضمن أقوى 15 جيشا في العالم في 2024. وهذه الدول الـ5 هي تركيا وباكستان وإندونيسيا وإيران ومصر ويتراوح تصنيفها بين الـ8 والـ15 عالميا، بينما تصنف جيوش السعودية والجزائر في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، لكن تصنيفها العالمي يأتي في المرتبتين الـ23 والـ26، على التوالي.وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي فإن الدول الـ5 العربية والإسلامية الأقوى من حيث حجم القدرات العسكرية لجيوشها هي:وتمتلك الدول الـ5 أسلحة برية وبحرية وجوية هائلة تشمل:ويضاف إلى القوة العسكرية للدول الـ5 السابقة، قدرات جيوش السعودية والجزائر، اللتان تصنفان في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، والـ23 والـ26 عالميا، على التوالي، وتمتلك الدولتان:وتشير تلك الإحصائيات إلى أن أضخم 7 جيوش عربية وإسلامية تمتلك:الإنفاق العسكريتصنف السعودية في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا والـ5 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بأكثر من 71 مليار دولار، تليها تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 40 مليار دولار سنويا.وتشير إحصائيات 2024، إلى أن 4 دول من الـ7 التي تمتلك أقوى الجيوش عربيا وإسلاميا، بلغ حجم إنفاقها العسكري معا 158.3 مليار دولار، كما يلي:أما الدول الـ3 الأخرى وهي مصر وإيران وباكستان، التي تصنف ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية فإن حجم ما تنفقه على جيوشها كما يلي:وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن بعض الدول تنفق ميزانية ضخمة على جيوشها لكنها ليست ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية، ويشمل ذلك:مقارنة الإنفاق العسكري مع إسرائيلتشير الإحصائيات السابقة إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري لأقوى 7 جيوش عربية وإسلامية فقط، يقدر بنحو 184 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف حجم الإنفاق العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يقدر بنحو 24 مليار دولار.ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 100 ألف قتيل ومصاب، إضافة إلى حربها الواسعة التي تشنها حاليا على لبنان، وسط رفض دولي واسع ومواقف عربية تطالب بموقف دولي أكثر قوة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، وتدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

https://sarabic.ae/20240118/الجيش-المصري-يتصدر-قائمة-أقوى-الجيوش-العربية-في-2024-1085146232.html

https://sarabic.ae/20210330/مقارنة-عسكرية-الجيش-الإسرائيلي-في-مواجهة-4-جيوش-عربية-1048520939.html

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رصد عسكري, مصر, السعودية, أخبار تركيا اليوم, لبنان, غزة, إسرائيل, الجزائر