بالأرقام.. قدرات أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية
19:57 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 20:42 GMT 11.11.2024)
© AP Photoالجيش التركي
© AP Photo
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يقدر حجم الإنفاق العسكري لـ7 جيوش عربية وإسلامية فقط، بـ184 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف الإنفاق العسكري الإسرائيلي، الذي يقدر بـ24 مليار دولار فقط، حسب إحصائيات 2024.
وطالبت القمة العربية والإسلامية بموقف دولي يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
وتتفاوت القدرات العسكرية للدول المشاركة بالقمة العربية الإسلامية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، ويصنف 5 منها ضمن أقوى 15 جيشا في العالم في 2024.
وهذه الدول الـ5 هي تركيا وباكستان وإندونيسيا وإيران ومصر ويتراوح تصنيفها بين الـ8 والـ15 عالميا، بينما تصنف جيوش السعودية والجزائر في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، لكن تصنيفها العالمي يأتي في المرتبتين الـ23 والـ26، على التوالي.
18 يناير, 15:13 GMT
وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي فإن الدول الـ5 العربية والإسلامية الأقوى من حيث حجم القدرات العسكرية لجيوشها هي:
تركيا: الأولى عربيا وإسلاميا والـ8 عالميا.
باكستان: الثانية عربيا وإسلاميا والـ9 عالميا.
إندونيسيا: الـ3 عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا.
إيران: الـ4 عربيا وإسلاميا والـ14 عالميا.
مصر: الـ5 عربيا وإسلاميا والـ15 عالميا.
وتمتلك الدول الـ5 أسلحة برية وبحرية وجوية هائلة تشمل:
4 آلاف و562 طائرة حربية.
15 ألف و16 دبابة.
349 ألف و132 مدرعة.
4 آلاف و485 مدفعا ذاتي الحركة.
10 آلاف و105 مدافع مقطورة.
5 آلاف و77 راجمة صواريخ.
947 وحدة بحرية.
© AP Photoالجيش الإيراني
الجيش الإيراني
© AP Photo
ويضاف إلى القوة العسكرية للدول الـ5 السابقة، قدرات جيوش السعودية والجزائر، اللتان تصنفان في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، والـ23 والـ26 عالميا، على التوالي، وتمتلك الدولتان:
ألفا و444 طائرة حربية.
2973 دبابة.
121 ألفا و130 مدرعة.
557 مدفعا ذاتي الحركة.
815 مدفعا مقطورا.
484 راجمة صواريخ.
258 وحدة بحرية.
وتشير تلك الإحصائيات إلى أن أضخم 7 جيوش عربية وإسلامية تمتلك:
6 آلاف و6 طائرات.
17 ألفا و989 دبابة.
470 ألفا و262 مدرعة.
5 آلاف و42 مدفعا ذاتي الحركة.
10 آلاف و920 مدفعا مقطورا.
5 آلاف و561 راجمة صواريخ.
ألفا و205 وحدات بحرية.
الإنفاق العسكري
تصنف السعودية في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا والـ5 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بأكثر من 71 مليار دولار، تليها تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ 40 مليار دولار سنويا.
وتشير إحصائيات 2024، إلى أن 4 دول من الـ7 التي تمتلك أقوى الجيوش عربيا وإسلاميا، بلغ حجم إنفاقها العسكري معا 158.3 مليار دولار، كما يلي:
السعودية: الأولى عربيا وإسلاميا والـ5 عالميا بـ71.7 مليار دولار.
تركيا: الثانية عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا بـ40 مليار دولار.
إندونيسيا: الـ3 عربيا وإسلاميا والـ17 عالميا بـ25 مليار دولار.
الجزائر: الـ4 عربيا وإسلاميا والـ22 عالميا بـ21.6 مليار دولار.
أما الدول الـ3 الأخرى وهي مصر وإيران وباكستان، التي تصنف ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية فإن حجم ما تنفقه على جيوشها كما يلي:
إيران: 9.9 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ33 عالميا.
مصر: 9.4 مليار دولار، وتصنف في المرتبة الـ35 عالميا.
باكستان: 6.3 مليار دولار، وتصنف في المرتبة الـ47 عالميا.
وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن بعض الدول تنفق ميزانية ضخمة على جيوشها لكنها ليست ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية، ويشمل ذلك:
الإمارات: تنفق 15.5 مليار دولار وتصنف المرتبة الـ24 عالميا.
قطر: تنفق 14 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ26 عالميا.
المغرب: ينفق 12 مليار دولار ويصنف في المرتبة الـ29 عالميا.
الكويت: تنفق 9.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ34 عالميا.
سلطنة عمان: تنفق 7.8 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ40 عالميا.
كازاخستان: تنفق 7.5 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ42 عالميا.
30 مارس 2021, 18:17 GMT
مقارنة الإنفاق العسكري مع إسرائيل
تشير الإحصائيات السابقة إلى أن إجمالي الإنفاق العسكري لأقوى 7 جيوش عربية وإسلامية فقط، يقدر بنحو 184 مليار دولار وهو ما يعادل نحو 8 أضعاف حجم الإنفاق العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يقدر بنحو 24 مليار دولار.
ومنذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة راح ضحيتها نحو 100 ألف قتيل ومصاب، إضافة إلى حربها الواسعة التي تشنها حاليا على لبنان، وسط رفض دولي واسع ومواقف عربية تطالب بموقف دولي أكثر قوة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار، وتدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
© Sputnik