https://sarabic.ae/20241111/بوتين-يهنئ-سبوتنيك-بمناسبة-مرور-10-سنوات-على-انطلاقها--1094666658.html
بوتين يهنئ "سبوتنيك" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها
بوتين يهنئ "سبوتنيك" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موظفي وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، متمنياً لهم النجاح الباهر. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T08:30+0000
2024-11-11T08:30+0000
2024-11-11T08:30+0000
سبوتنيك
فلاديمير بوتين
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094588867_27:0:1254:690_1920x0_80_0_0_667858e8355d795e011ce1afa2b3f689.jpg
ونشر موقع الكرملين، نص تهنئة بوتين: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس وكالة الأنباء الدولية وراديو سبوتنيك".وأضاف بوتين: "طوال هذه السنوات، كان فريقكم، موظفو المكتب الرئيسي، والعديد من المكاتب الأجنبية، يؤدون واجباتهم المهنية بكفاءة، بسرعة ومسؤولية، ومراقبة نبض الأحداث المهمة، ومشاركة الأخبار الموثوقة والتحليلات العميقة مع الجمهور، والاعتماد دائمًا على حقائق موضوعية تم التحقق منها".وبدأت "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية بأكثر من 30 لغة، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.كما تقوم إذاعة "سبوتنيك" بالبث أكثر من 800 ساعة يوميا على ترددات وموجات FM، DAB / DAB +.حاز مصورو الوكالة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة المختصة في مجال التصوير الصحفي، وأبرزها جائزة الصحافة العالمية وجائزة تصوير "ماغنوم". وتمتلك الوكالة بنك صور يعتمد على صور التقطت بحرفية عالية من قبل مصوريها في مختلف أنحاء العالم.يذكر أن وكالة "سبوتنيك" استحدثت مكان الوكالة الدولية "ريا نوفوستي" وإذاعة "صوت روسيا" الذي تم إغلاقهما عام 2013.
https://sarabic.ae/20160412/1018315561.html
https://sarabic.ae/20220224/فيسبوك-يحظر-صفحة-وكالة-سبوتنيك-الناطقة-بالروسية-تسعين-يوما-1059110858.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك, فلاديمير بوتين, روسيا
سبوتنيك, فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين يهنئ "سبوتنيك" بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موظفي وكالة الأنباء الدولية وإذاعة "سبوتنيك"، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، متمنياً لهم النجاح الباهر.
ونشر موقع الكرملين، نص تهنئة بوتين: "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس وكالة الأنباء الدولية وراديو سبوتنيك".
وأضاف بوتين: "طوال هذه السنوات، كان فريقكم، موظفو المكتب الرئيسي، والعديد من المكاتب الأجنبية، يؤدون واجباتهم المهنية بكفاءة، بسرعة ومسؤولية، ومراقبة نبض الأحداث المهمة، ومشاركة الأخبار الموثوقة والتحليلات العميقة مع الجمهور، والاعتماد دائمًا على حقائق موضوعية تم التحقق منها".
ونوّه بوتين إلى أن "سبوتنيك" حرصت على توفير منصة للأشخاص ذوي وجهات نظر مختلفة حول الأحداث الرئيسية، الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا والعالم، متمنيا للعاملين النجاح الباهر وكل التوفيق.
وبدأت "سبوتنيك" العمل في مجال الإعلام العالمي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، بصفتها جزءا مهما من وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا". وللوكالة مواقع إلكترونية بأكثر من 30 لغة، ومحطات بث إذاعي ورقمي، وتطبيقات للهواتف المحمولة وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. يبث الشريط الإخباري لوكالة "سبوتنيك" للمشتركين على مدار الساعة، باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.
"سبوتنيك" هي واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الإنترنت. وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية والفارسية.
24 فبراير 2022, 15:32 GMT
كما تقوم إذاعة "سبوتنيك" بالبث أكثر من 800 ساعة يوميا على ترددات وموجات FM، DAB / DAB +.
حاز مصورو الوكالة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة المختصة في مجال التصوير الصحفي، وأبرزها جائزة الصحافة العالمية وجائزة تصوير "ماغنوم". وتمتلك الوكالة بنك صور
يعتمد على صور التقطت بحرفية عالية من قبل مصوريها في مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن وكالة "سبوتنيك" استحدثت مكان الوكالة الدولية "ريا نوفوستي" وإذاعة "صوت روسيا" الذي تم إغلاقهما عام 2013.