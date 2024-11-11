https://sarabic.ae/20241111/تجارة-روسيا-مع-الدول-الأفريقية-1094690127.html
تجارة روسيا مع الدول الأفريقية
تجارة روسيا مع الدول الأفريقية
سبوتنيك عربي
بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية أعلى مستوى تاريخي له – حيث وصل إلى 24.5 مليار دولار. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T14:35+0000
2024-11-11T14:35+0000
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وصدّرت روسيا معظم السلع في عام 2021 إلى مصر (28% من إجمالي حجم الصادرات إلى أفريقيا، أو 4.2 مليار دولار)، والجزائر (20%، 3 مليارات دولار)، والسنغال (8%، 1.2 مليار دولار) والمغرب (أيضًا 8%، 1.2 مليار دولار). ) ، وذلك بحسب بيانات مركز التصدير الروسي.وأفادت في بيان، مايا نيكولسكايا، القائمة بأعمال مدير مركز الدراسات الأفريقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "إن توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية يعوقه عدم وجود نظام تسوية بالعملات الوطنية".وأشارت نيكولسكايا إلى أن هذه المشكلة تحتل مكانة مهمة في حوار موسكو مع نخب الدول الأفريقية. وأوضحت قائلة: للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
تجارة روسيا مع الدول الأفريقية
بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية أعلى مستوى تاريخي له – حيث وصل إلى 24.5 مليار دولار.
وصدّرت روسيا معظم السلع في عام 2021 إلى مصر (28% من إجمالي حجم الصادرات إلى أفريقيا، أو 4.2 مليار دولار)، والجزائر (20%، 3 مليارات دولار)، والسنغال (8%، 1.2 مليار دولار) والمغرب (أيضًا 8%، 1.2 مليار دولار). ) ، وذلك بحسب بيانات مركز التصدير الروسي.
وأفادت في بيان، مايا نيكولسكايا، القائمة بأعمال مدير مركز الدراسات الأفريقية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "إن توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية يعوقه عدم وجود نظام تسوية بالعملات الوطنية".
وأشارت نيكولسكايا إلى أن هذه المشكلة تحتل مكانة مهمة في حوار موسكو مع نخب الدول الأفريقية. وأوضحت قائلة:
"لم يتضح بعد ما إذا كنا نتحدث عن تشكيل نظام للتسويات المتبادلة على مستوى العلاقات الثنائية، أو بين روسيا ومجموعة من الدول الأفريقية. والاتحاد الأفريقي ليس لديه نظامه الخاص بعد. ومن الناحية النظرية، تمتلك روسيا التكنولوجيا اللازمة لإنشائها، ويمكنها مشاركتها مع شركائها الأفارقة".
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