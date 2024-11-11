https://sarabic.ae/20241111/تسجيل-أكبر-حادثة-افتراس-في-التاريخ-1094683348.html

تسجيل أكبر حادثة افتراس في التاريخ

تسجيل أكبر حادثة افتراس في التاريخ

سبوتنيك عربي

التهمت أسماك القد، التي كانت تتجمع قبالة سواحل النرويج، أكثر من 10 ملايين سمكة من نوع "الكبلين"، في غضون ساعات قليلة في ما يزعم أنه أكبر عملية افتراس، تم... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T11:53+0000

2024-11-11T11:53+0000

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مجتمع

علوم

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وبحسب الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومعهد أبحاث البحار في النرويج، فإن التجمع المكثف للأسماك ربما كان سببًا في جذب الحيوانات المفترسة، ويقول نيكولاس ماكريس، مهندس المحيطات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "إنها المرة الأولى التي نرى فيها تفاعلًا بين المفترس والفريسة على نطاق واسع، بمعركة من أجل البقاء".وقد لاحظ ماكريس، إلى جانب زملائه، ديناميكيات الحدث الضخم من خلال صدى الموجات الصوتية من مثانات السباحة للحيوانات.وحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، يحدث هذا على نطاق هائل، ونحن نشاهد موجة من أسماك الكبلين تقترب، مثل موجة حول ملعب رياضي، وتتجمع معًا لتكوين خط دفاع، كذلك الحيوانات المفترسة، التي تتجمع بتماسك".لكن فهم ديناميكيات المفترس والفريسة يصبح أكثر أهمية مع انخفاض أعداد أنواع الأسماك المتجمعة، حيث أن 97 في المائة من أنواع الأسماك المهاجرة معرضة حاليًا لخطر الانقراض، بما في ذلك الأنواع ذات القيمة العالية مثل سمك السلمون الأطلسي.حير العلماء لسنوات... اكتشاف مصدر صوت المحيط العميق

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