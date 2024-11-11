https://sarabic.ae/20241111/تصويت-برأيك-هل-تشهد-قمة-الرياض-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان؟--1094685865.html
تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟
تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟
سبوتنيك عربي
شهدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مشهدا استثنائيا، حيث جمعت الصورة التي التقطت للزعماء قبل بدء القمة الرئيس السوري... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T12:29+0000
2024-11-11T12:29+0000
2024-11-11T12:29+0000
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العالم العربي
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وتعتبر هذه القمة التي تحتضنها السعودية، أول محفل دولي يلتقي فيه الزعيمان السوري والتركي، منذ انتهاء العلاقات بين البلدين عام 2011.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.برأيك، هل تشهد قمة الرياض بدء عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة وأول اجتماع بين الزعمين الأسد وأردوغان؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы
تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟
شهدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مشهدا استثنائيا، حيث جمعت الصورة التي التقطت للزعماء قبل بدء القمة الرئيس السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، لأول مرة في صورة واحدة.
وتعتبر هذه القمة التي تحتضنها السعودية، أول محفل دولي يلتقي فيه الزعيمان السوري والتركي، منذ انتهاء العلاقات بين البلدين عام 2011.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار سابقا إلى أن موسكو تتلقى إشارات جدية من دمشق وأنقرة بشأن رغبتهما في استئناف الحوار بخصوص تطبيع العلاقات التركية السورية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
برأيك، هل تشهد قمة الرياض بدء عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة وأول اجتماع بين الزعمين الأسد وأردوغان؟