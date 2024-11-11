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تغطية مباشرة.. القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
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الإنسان والثقافة
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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https://sarabic.ae/20241111/تصويت-برأيك-هل-تشهد-قمة-الرياض-لقاء-بين-الأسد-وأردوغان؟--1094685865.html
تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟
تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟
سبوتنيك عربي
شهدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مشهدا استثنائيا، حيث جمعت الصورة التي التقطت للزعماء قبل بدء القمة الرئيس السوري... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وتعتبر هذه القمة التي تحتضنها السعودية، أول محفل دولي يلتقي فيه الزعيمان السوري والتركي، منذ انتهاء العلاقات بين البلدين عام 2011.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.برأيك، هل تشهد قمة الرياض بدء عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة وأول اجتماع بين الزعمين الأسد وأردوغان؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, опросы

تصويت... برأيك هل تشهد قمة الرياض لقاء بين الأسد وأردوغان؟

12:29 GMT 11.11.2024
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republicالرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض
الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Photo / Presidency of the Syrian Arab Republic
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شهدت القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، مشهدا استثنائيا، حيث جمعت الصورة التي التقطت للزعماء قبل بدء القمة الرئيس السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، لأول مرة في صورة واحدة.
وتعتبر هذه القمة التي تحتضنها السعودية، أول محفل دولي يلتقي فيه الزعيمان السوري والتركي، منذ انتهاء العلاقات بين البلدين عام 2011.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار سابقا إلى أن موسكو تتلقى إشارات جدية من دمشق وأنقرة بشأن رغبتهما في استئناف الحوار بخصوص تطبيع العلاقات التركية السورية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" في قازان، عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
برأيك، هل تشهد قمة الرياض بدء عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة وأول اجتماع بين الزعمين الأسد وأردوغان؟
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