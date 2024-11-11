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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20241111/تقارير-تكشف-حقيقة-هل-كان-نتنياهو-على-علم-بهجوم-السابع-من-أكتوبر؟-1094701510.html
تقارير تكشف الحقيقة.. هل كان نتنياهو على علم بهجوم السابع من أكتوبر؟
تقارير تكشف الحقيقة.. هل كان نتنياهو على علم بهجوم السابع من أكتوبر؟
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن أول اتصال تلقاه ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية حول التداعيات والمداولات الأمنية في الليلة التي سبقت هجوم حماس في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T23:26+0000
2024-11-11T23:27+0000
بنيامين نتنياهو
طوفان الأقصى
حركة حماس
العالم
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القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث، إن "مدير ديوان رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أجرى اتصالا مع آلي جيل السكرتير العسكري لبنيامين نتنياهو استغرق ست دقائق، وأبلغه عن تفعيل شرائح الاتصال الإسرائيلية داخل قطاع غزة ونزول قادة حماس إلى الأنفاق".وأشارت هيئة البث إلى أنه "لغطا كثيرا قد ساد الأروقة السياسية في إسرائيل حول الموعد الذي علم به نتنياهو بالتداعيات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وقد تسربت في السابق معلومات أكدت أن نتنياهو لم يكن يعلم بما شهدته الليلة التي سبقت الهجوم، إلا في ساعة وقوعه أي في 6:29 من صباح السابع من أكتوبر عندما تم إيقاظه من نومه".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241111/محلل-لبناني-لـ-سبوتنيك-قمة-الرياض-وضعت-مسارات-مهمة-لحل-الأزمة-الفلسطينية-واللبنانية-1094696651.html
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بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم
بنيامين نتنياهو, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم

تقارير تكشف الحقيقة.. هل كان نتنياهو على علم بهجوم السابع من أكتوبر؟

23:26 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 23:27 GMT 11.11.2024)
© AP Photo / Julia Nikhinsonرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن أول اتصال تلقاه ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية حول التداعيات والمداولات الأمنية في الليلة التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر العام الماضي كان عند الساعة 6:19 دقيقة، أي قبل وقوع الهجوم بعشر دقائق فقط.
القدس- سبوتنيك. وقالت هيئة البث، إن "مدير ديوان رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) أجرى اتصالا مع آلي جيل السكرتير العسكري لبنيامين نتنياهو استغرق ست دقائق، وأبلغه عن تفعيل شرائح الاتصال الإسرائيلية داخل قطاع غزة ونزول قادة حماس إلى الأنفاق".
وأضافت أنه "جرى خلال هذه المكالمة الاتفاق على إعادة الاتصال بحلول الساعة الثامنة لتقديم تقرير جديد، إلا أن الهجوم وقع عندما كان السكرتير العسكري لنتنياهو يجري مكالمة هاتفية مع رئيس مكتب رئيس الأركان".
وأشارت هيئة البث إلى أنه "لغطا كثيرا قد ساد الأروقة السياسية في إسرائيل حول الموعد الذي علم به نتنياهو بالتداعيات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، وقد تسربت في السابق معلومات أكدت أن نتنياهو لم يكن يعلم بما شهدته الليلة التي سبقت الهجوم، إلا في ساعة وقوعه أي في 6:29 من صباح السابع من أكتوبر عندما تم إيقاظه من نومه".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
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وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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