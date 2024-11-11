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فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب "هدف حيوي" شمال إسرائيل.. فيديو
فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب "هدف حيوي" شمال إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الاثنين، ضرب هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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موسكو –سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تلغرام"، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين 11-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلي ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, عدوان إسرائيلي, طوفان الأقصى

فصائل عراقية مسلحة تعلن ضرب "هدف حيوي" شمال إسرائيل.. فيديو

01:33 GMT 11.11.2024
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر اليوم الاثنين، ضرب هدف حيوي في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر.
موسكو –سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تلغرام"، "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاثنين 11-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلي ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
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