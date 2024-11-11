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الكرملين ينفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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https://sarabic.ae/20241111/ملاكم-يقص-شعره-أثناء-النزال-ويحسم-النتيجة-فيديو-1094670653.html
ملاكم يقص شعره أثناء النزال ويحسم النتيجة... فيديو
ملاكم يقص شعره أثناء النزال ويحسم النتيجة... فيديو
سبوتنيك عربي
اضطر ملاكم أمريكي إلى حلق شعره، في وسط مباراة محمومة كان يخوضها، من أجل الفوز على غريمه. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T08:47+0000
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وكان بطل الوزن المتوسط، أوستن دياندا، في مواجهة مع، ديوندري بيتوس، في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، وكان يتطلّع إلى بناء سجله الاحترافي، الذي بلغ 15 انتصارا دون هزيمة.إلا أنه في الجولة الثالثة من النزال، حلّت الكارثة على دياندا (21 عاما)، عندما تسبّبت سلسلة من الضربات في فك ضفائره وحجبت رؤيته، وهو ما جعله يطالب على الفور من فريقه المساعد بقص شعره.وبالفعل، سارع فريق دياندا إلى قص شعره، لكن من تولي القص بواسطة الشفرات لم يكن احترافيا، وقصّ جزءا ضخما من شعر المقاتل دفعة واحدة، مما جعله غير متساويا كما طلب دياندا.واستطاع أوستن دياندا في النهاية من حسم النتيجة لصالحه، وحقق الفوز في المباراة ضد ديوندري بيتوس.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

ملاكم يقص شعره أثناء النزال ويحسم النتيجة... فيديو

08:47 GMT 11.11.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 11.11.2024)
© Photo / Unsplash/ Arisa Chattasaقفازات ملاكمة
قفازات ملاكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Photo / Unsplash/ Arisa Chattasa
تابعنا عبر
اضطر ملاكم أمريكي إلى حلق شعره، في وسط مباراة محمومة كان يخوضها، من أجل الفوز على غريمه.
وكان بطل الوزن المتوسط، أوستن دياندا، في مواجهة مع، ديوندري بيتوس، في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، وكان يتطلّع إلى بناء سجله الاحترافي، الذي بلغ 15 انتصارا دون هزيمة.
إلا أنه في الجولة الثالثة من النزال، حلّت الكارثة على دياندا (21 عاما)، عندما تسبّبت سلسلة من الضربات في فك ضفائره وحجبت رؤيته، وهو ما جعله يطالب على الفور من فريقه المساعد بقص شعره.
وبالفعل، سارع فريق دياندا إلى قص شعره، لكن من تولي القص بواسطة الشفرات لم يكن احترافيا، وقصّ جزءا ضخما من شعر المقاتل دفعة واحدة، مما جعله غير متساويا كما طلب دياندا.
واستطاع أوستن دياندا في النهاية من حسم النتيجة لصالحه، وحقق الفوز في المباراة ضد ديوندري بيتوس.
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