20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات

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تغطية مباشرة.. القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
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البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
سبوتنيك عربي
في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، توفي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعدما تم نقله إلى فرنسا للعلاج إثر تعرضه للتسمم خلال... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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امتلك عرفات تاريخا طويلا من النضال السياسي الذي كان أبرز محطاته المشاركة في تأسيس حركة "فتح" ومشاركة الجيش المصري في صد العدوان الثلاثي على مصر وتوقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, ياسر عرفات, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, ياسر عرفات, إسرائيل, инфографика

20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات

11:28 GMT 11.11.2024
تابعنا عبر
في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، توفي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعدما تم نقله إلى فرنسا للعلاج إثر تعرضه للتسمم خلال محاصرة إسرائيل لمنزله في رام الله.
امتلك عرفات تاريخا طويلا من النضال السياسي الذي كان أبرز محطاته المشاركة في تأسيس حركة "فتح" ومشاركة الجيش المصري في صد العدوان الثلاثي على مصر وتوقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل.
20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات - سبوتنيك عربي
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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