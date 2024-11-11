https://sarabic.ae/20241111/20-عاما-على-رحيل-الزعيم-الفلسطيني-ياسر-عرفات-1094682765.html
20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
سبوتنيك عربي
في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، توفي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعدما تم نقله إلى فرنسا للعلاج إثر تعرضه للتسمم خلال... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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امتلك عرفات تاريخا طويلا من النضال السياسي الذي كان أبرز محطاته المشاركة في تأسيس حركة "فتح" ومشاركة الجيش المصري في صد العدوان الثلاثي على مصر وتوقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل.للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, ياسر عرفات, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, ياسر عرفات, إسرائيل, инфографика
20 عاما على رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات
في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، توفي الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر ناهز الـ75 عاما، بعدما تم نقله إلى فرنسا للعلاج إثر تعرضه للتسمم خلال محاصرة إسرائيل لمنزله في رام الله.
امتلك عرفات تاريخا طويلا من النضال السياسي الذي كان أبرز محطاته المشاركة في تأسيس حركة "فتح" ومشاركة الجيش المصري في صد العدوان الثلاثي على مصر وتوقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل.
للاطلاع على كل جديد وعاجل تابعونا على منصات "تلغرام" و"إكس" و "واتساب".