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القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل الحكومة
أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل الحكومة
سبوتنيك عربي
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2024، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T09:33+0000
2024-11-12T09:33+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، نص الأمر على "تعيين، سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشئون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".كما نص القرار الأميري، على تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.ويرأس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منذ آذار/ مارس 2023 إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية التي يشغلها منذ عام 2016.يذكر أن الحكومة القطرية شهدت تعديلا وزاريا مطلع العام الحالي شمل 5 حقائب وزارية.
https://sarabic.ae/20241015/أمير-قطر-يعلن-عن-تعديلات-دستورية-تشمل-العودة-لتعيين-أعضاء-مجلس-الشورى-بدلا-من-انتخابهم-1093777505.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار قطر اليوم, قطر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار قطر اليوم, قطر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمير قطر يصدر أمرا بتعديل تشكيل الحكومة

09:33 GMT 12.11.2024
© Photoأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© Photo
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أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا رقم (2) لسنة 2024، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، نص الأمر على "تعيين، سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشئون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي".
كما نص القرار الأميري، على تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
أمير قطر يعلن عن تعديلات دستورية تشمل العودة لتعيين أعضاء مجلس الشورى بدلا من انتخابهم
15 أكتوبر, 11:31 GMT
ويرأس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منذ آذار/ مارس 2023 إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية التي يشغلها منذ عام 2016.
يذكر أن الحكومة القطرية شهدت تعديلا وزاريا مطلع العام الحالي شمل 5 حقائب وزارية.
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