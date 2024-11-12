https://sarabic.ae/20241112/إلغاء-البراءة-السجن-6-أشهر-للاعب-الأهلي-المصري-إمام-عاشور-1094731863.html

إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور

إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور

سبوتنيك عربي

حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالسجن 6 أشهر، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته، في... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T14:59+0000

2024-11-12T14:59+0000

2024-11-12T14:59+0000

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وأحالت النيابة عاشور للمحكمة بتهمة الاعتداء على فرد أمن في المركز التجاري، وروى اللاعب المصري في التحقيقات أنه تلقى اتصالا من زوجته، ياسمين حافظ، تخبره بتعرضها للتحرش والمعاكسة في السينما، فذهب إليها برفقة صديق وشقيق زوجته للتحقق من الأمر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأوضح عاشور أن الجمهور ربما لحق به لحظة دخوله المركز التجاري، نافيا علمه بهويتهم، أو أنه قام بالاعتداء على أي من أفراد الأمن.وتابع في التحقيقات، أنه توجه للبحث عمن قاموا بمعاكسة زوجته، بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المركز التجاري، لكن عندما وصل للداخل، لم يجد أحدا. إلا أن النيابة عرضت وقتها على لاعب النادي الأهلي المصري فيديو يوثق الواقعة، ليعترف أنه حاول أخذ هاتف فرد الأمن الذي كان يصوره، لكنه نفى الاعتداء عليه بالضرب، وأكد أن الواقعة عبارة عن "شد وجذب"، تسببت في سقوط فرد الأمن على الأرض.وفي ختام التحقيقات معه، وجهت النيابة لإمام عاشور تهمتي الضرب والسب، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.

https://sarabic.ae/20210413/بعد-الفيديو-المسيء-لرموز-الأهلي-الكشف-عن-عقوبة-لاعب-الزمالك-إمام-عاشور-1048678217.html

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