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أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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150 د
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
عرب بوينت بودكاست
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09:49 GMT
11 د
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شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
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https://sarabic.ae/20241112/إلغاء-البراءة-السجن-6-أشهر-للاعب-الأهلي-المصري-إمام-عاشور-1094731863.html
إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور
إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور
سبوتنيك عربي
حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالسجن 6 أشهر، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته، في... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T14:59+0000
2024-11-12T14:59+0000
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وأحالت النيابة عاشور للمحكمة بتهمة الاعتداء على فرد أمن في المركز التجاري، وروى اللاعب المصري في التحقيقات أنه تلقى اتصالا من زوجته، ياسمين حافظ، تخبره بتعرضها للتحرش والمعاكسة في السينما، فذهب إليها برفقة صديق وشقيق زوجته للتحقق من الأمر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وأوضح عاشور أن الجمهور ربما لحق به لحظة دخوله المركز التجاري، نافيا علمه بهويتهم، أو أنه قام بالاعتداء على أي من أفراد الأمن.وتابع في التحقيقات، أنه توجه للبحث عمن قاموا بمعاكسة زوجته، بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المركز التجاري، لكن عندما وصل للداخل، لم يجد أحدا. إلا أن النيابة عرضت وقتها على لاعب النادي الأهلي المصري فيديو يوثق الواقعة، ليعترف أنه حاول أخذ هاتف فرد الأمن الذي كان يصوره، لكنه نفى الاعتداء عليه بالضرب، وأكد أن الواقعة عبارة عن "شد وجذب"، تسببت في سقوط فرد الأمن على الأرض.وفي ختام التحقيقات معه، وجهت النيابة لإمام عاشور تهمتي الضرب والسب، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
https://sarabic.ae/20210413/بعد-الفيديو-المسيء-لرموز-الأهلي-الكشف-عن-عقوبة-لاعب-الزمالك-إمام-عاشور-1048678217.html
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نادي الأهلي, الأخبار
نادي الأهلي, الأخبار

إلغاء البراءة... السجن 6 أشهر للاعب الأهلي المصري إمام عاشور

14:59 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Manu Fernandezلاعب النادي الأهلي المصري، إمام عاشور
لاعب النادي الأهلي المصري، إمام عاشور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
لاعب النادي الأهلي المصري، إمام عاشور
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
حكمت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في القاهرة، اليوم الثلاثاء، على لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالسجن 6 أشهر، بعد قبول استئناف النيابة العامة على براءته، في قضية ضربه لفرد أمن، خلال مشاجرة بأحد المراكز التجارية في منطقة الشيخ زايد.
وأحالت النيابة عاشور للمحكمة بتهمة الاعتداء على فرد أمن في المركز التجاري، وروى اللاعب المصري في التحقيقات أنه تلقى اتصالا من زوجته، ياسمين حافظ، تخبره بتعرضها للتحرش والمعاكسة في السينما، فذهب إليها برفقة صديق وشقيق زوجته للتحقق من الأمر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأوضح عاشور أن الجمهور ربما لحق به لحظة دخوله المركز التجاري، نافيا علمه بهويتهم، أو أنه قام بالاعتداء على أي من أفراد الأمن.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2021
مجتمع
رسميا... اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبة لاعب الزمالك إمام عاشور
13 أبريل 2021, 14:55 GMT
وتابع في التحقيقات، أنه توجه للبحث عمن قاموا بمعاكسة زوجته، بعدما علم أنهم متواجدون في مكتب الأمن بجراج المركز التجاري، لكن عندما وصل للداخل، لم يجد أحدا.
إلا أن النيابة عرضت وقتها على لاعب النادي الأهلي المصري فيديو يوثق الواقعة، ليعترف أنه حاول أخذ هاتف فرد الأمن الذي كان يصوره، لكنه نفى الاعتداء عليه بالضرب، وأكد أن الواقعة عبارة عن "شد وجذب"، تسببت في سقوط فرد الأمن على الأرض.
وفي ختام التحقيقات معه، وجهت النيابة لإمام عاشور تهمتي الضرب والسب، وأخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه.
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