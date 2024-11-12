https://sarabic.ae/20241112/التعاون-الاقتصادي-لآسيا-والمحيط-الهادئ-حقائق-وأرقام-1094722592.html
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ... حقائق وأرقام
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ... حقائق وأرقام
سبوتنيك عربي
منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)
2024-11-12T12:07+0000
2024-11-12T12:07+0000
2024-11-12T12:07+0000
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اقتصاد
منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
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تقام القمة السنوية للرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما، عاصمة بيرو، من 13 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسوف يجمع هذا الحدث المرموق الرؤساء التنفيذيين والمؤسسات المتعددة الأطراف وقادة الفكر وكبار الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم تحت عنوان "الناس، الأعمال، الازدهار"، حسبما أفاده الموقع الرسمي لقمة "أبيك 2024".وسيقدم فريق القمة المختار من المتحدثين أفكارًا رائدة وحلولًا مبتكرة لمعالجة التحديات الأكثر إشكالية في المنطقة. كما ستسلط القمة الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، التي تعمل على تغيير شكل إدارة الأعمال والمجتمع اليوم.منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) هي منتدى تشارك فيه 21 دولة من الدول المطلة على المحيط الهادئ. ويشكل أعضاء هذه المنظمة 40% من إجمالي سكان العالم، و54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 44% من التجارة العالمية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أبيك
منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، أبيك
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ... حقائق وأرقام
تجمع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي تحتفل بالذكرى السنوية الـ35 لتأسيسها هذا العام، بين الاقتصادات الكبرى التي تمثل حاليا حصة كبيرة من التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي لتعادل القوة الشرائية. ويلخص إنفوغراف "سبوتنيك" التأثير الاقتصادي للدول الأعضاء فيها.
تقام القمة السنوية للرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في ليما، عاصمة بيرو، من 13 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسوف يجمع هذا الحدث المرموق الرؤساء التنفيذيين والمؤسسات المتعددة الأطراف وقادة الفكر وكبار الشخصيات السياسية من جميع أنحاء العالم تحت عنوان "الناس، الأعمال، الازدهار"، حسبما أفاده الموقع
الرسمي لقمة "أبيك 2024"
.
وسيقدم فريق القمة المختار من المتحدثين أفكارًا رائدة وحلولًا مبتكرة لمعالجة التحديات الأكثر إشكالية في المنطقة. كما ستسلط القمة الضوء على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، التي تعمل على تغيير شكل إدارة الأعمال والمجتمع اليوم.
منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) هي منتدى تشارك فيه 21 دولة من الدول المطلة على المحيط الهادئ. ويشكل أعضاء هذه المنظمة 40% من إجمالي سكان العالم، و54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 44% من التجارة العالمية.