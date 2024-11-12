https://sarabic.ae/20241112/خبراء-الوضع-بالنسبة-لنظام-كييف-أصبح-محفوفا-بالمخاطر-1094731311.html
خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر
خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر
سبوتنيك عربي
بيّن محللون أن الوضع بالنسبة لكييف أصبح محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد، نظرا للسيناريو السياسي الحالي في الغرب (انتخاب ترامب وانهيار الائتلاف الحاكم في... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T14:47+0000
2024-11-12T14:47+0000
2024-11-12T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
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وقال المتخصص في الشؤون الدولية، جواو فيكتور موتا، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن أوكرانيا "تعتمد بشكل كبير على موارد الناتو عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استراتيجيتها الدفاعية والقدرة على تنفيذ أعمال ضد الأراضي الروسية، وخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا".واعتقد الخبير أن العزلة قد لا تكون المصطلح الأنسب لوصف وضع زيلينسكي، لكنه "الوضع الأوكراني أصبح في الواقع أكثر خطورة" بسبب المشاكل السياسية الداخلية في الدول الغربية، بما في ذلك الأزمة في ألمانيا والأزمة الأوكرانية.وأضاف الخبير أن "نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبح دعم أوكرانيا في مواجهتها مكلفاً على نحو متزايد".وختم الخبير أن الدول الغربية أيضا تجد نفسها لديها القدرة على ممارسة الضغوط على أوكرانيا لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأسباب منها أن أوكرانيا تعتمد بشكل واضح على دعم هذه الدول لمواصلة عملياتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، في الوضع الحالي، يعتمد الأمر على بعض الدعم من المجتمع الدولي، مما يسمح له بالتفاوض مع روسيا بطريقة أقل ضررًا.
https://sarabic.ae/20241111/باحث-سياسي-روسيا-تسعى-لعالم-متعدد-الأقطاب-وترامب-قد-يتخذ-قرارات-صادمة--1094697439.html
https://sarabic.ae/20241112/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094702380.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر
حصري
بيّن محللون أن الوضع بالنسبة لكييف أصبح محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد، نظرا للسيناريو السياسي الحالي في الغرب (انتخاب ترامب وانهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا)، مؤكدين "يمكننا أن نرى بالفعل فرصا" ومحادثات حول كيفية تنظيم مساحة لمحادثات السلام".
وقال المتخصص في الشؤون الدولية، جواو فيكتور موتا، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن أوكرانيا "تعتمد بشكل كبير على موارد الناتو عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استراتيجيتها الدفاعية والقدرة على تنفيذ أعمال ضد الأراضي الروسية، وخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا".
وتابع المحلل أن "في الوقت الحالي، مع اقتراب الشتاء الأوروبي، اشتد السيناريو السلبي في الدول الداعمة لزيلينسكي بسبب تدهور الظروف المعيشية لسكان أوروبا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة قد يسبب ضغطًا على أوكرانيا لبدء مفاوضات السلام من المجتمع المدني والحكومات الأوروبية".
وبدوره، أشار أخصائي الشؤون الدولية، بيرسيو غلوريا دي، إلى أن "ربما، بسبب تدهور الوضع في أوكرانيا، فإن النصر لأوكرانيا مستحيل على المدى القصير، لذلك ربما يكون الغرب مهتمًا بشكل متزايد بحل الصراع حتى لا تزيد التكاليف المرتبطة بإطالته".
واعتقد الخبير أن العزلة قد لا تكون المصطلح الأنسب لوصف وضع زيلينسكي، لكنه "الوضع الأوكراني أصبح في الواقع أكثر خطورة" بسبب المشاكل السياسية الداخلية في الدول الغربية، بما في ذلك الأزمة في ألمانيا والأزمة الأوكرانية.
وأضاف الخبير أن "نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبح دعم أوكرانيا في مواجهتها مكلفاً على نحو متزايد".
وختم الخبير أن الدول الغربية أيضا تجد نفسها لديها القدرة على ممارسة الضغوط على أوكرانيا لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأسباب منها أن أوكرانيا تعتمد بشكل واضح على دعم هذه الدول لمواصلة عملياتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، في الوضع الحالي، يعتمد الأمر على بعض الدعم من المجتمع الدولي، مما يسمح له بالتفاوض مع روسيا بطريقة أقل ضررًا.