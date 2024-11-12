خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر

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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
شبح الإصابات يخيّم على ريال مدريد وخسائر مانشستر سيتي تتوالى
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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17:03 GMT
59 د
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18:03 GMT
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241112/خبراء-الوضع-بالنسبة-لنظام-كييف-أصبح-محفوفا-بالمخاطر-1094731311.html
خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر
خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر
سبوتنيك عربي
بيّن محللون أن الوضع بالنسبة لكييف أصبح محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد، نظرا للسيناريو السياسي الحالي في الغرب (انتخاب ترامب وانهيار الائتلاف الحاكم في... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T14:47+0000
2024-11-12T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال المتخصص في الشؤون الدولية، جواو فيكتور موتا، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن أوكرانيا "تعتمد بشكل كبير على موارد الناتو عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استراتيجيتها الدفاعية والقدرة على تنفيذ أعمال ضد الأراضي الروسية، وخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا".واعتقد الخبير أن العزلة قد لا تكون المصطلح الأنسب لوصف وضع زيلينسكي، لكنه "الوضع الأوكراني أصبح في الواقع أكثر خطورة" بسبب المشاكل السياسية الداخلية في الدول الغربية، بما في ذلك الأزمة في ألمانيا والأزمة الأوكرانية.وأضاف الخبير أن "نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبح دعم أوكرانيا في مواجهتها مكلفاً على نحو متزايد".وختم الخبير أن الدول الغربية أيضا تجد نفسها لديها القدرة على ممارسة الضغوط على أوكرانيا لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأسباب منها أن أوكرانيا تعتمد بشكل واضح على دعم هذه الدول لمواصلة عملياتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، في الوضع الحالي، يعتمد الأمر على بعض الدعم من المجتمع الدولي، مما يسمح له بالتفاوض مع روسيا بطريقة أقل ضررًا.
https://sarabic.ae/20241111/باحث-سياسي-روسيا-تسعى-لعالم-متعدد-الأقطاب-وترامب-قد-يتخذ-قرارات-صادمة--1094697439.html
https://sarabic.ae/20241112/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1094702380.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري

خبراء: الوضع بالنسبة لنظام كييف أصبح محفوفا بالمخاطر

14:47 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأوكرانيا
أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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حصري
بيّن محللون أن الوضع بالنسبة لكييف أصبح محفوفا بالمخاطر على نحو متزايد، نظرا للسيناريو السياسي الحالي في الغرب (انتخاب ترامب وانهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا)، مؤكدين "يمكننا أن نرى بالفعل فرصا" ومحادثات حول كيفية تنظيم مساحة لمحادثات السلام".
وقال المتخصص في الشؤون الدولية، جواو فيكتور موتا، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن أوكرانيا "تعتمد بشكل كبير على موارد الناتو عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استراتيجيتها الدفاعية والقدرة على تنفيذ أعمال ضد الأراضي الروسية، وخاصة من الولايات المتحدة وألمانيا".

وتابع المحلل أن "في الوقت الحالي، مع اقتراب الشتاء الأوروبي، اشتد السيناريو السلبي في الدول الداعمة لزيلينسكي بسبب تدهور الظروف المعيشية لسكان أوروبا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة قد يسبب ضغطًا على أوكرانيا لبدء مفاوضات السلام من المجتمع المدني والحكومات الأوروبية".

علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
باحث سياسي: روسيا تسعى لعالم متعدد الأقطاب وترامب قد يتخذ قرارات صادمة
أمس, 19:51 GMT

وبدوره، أشار أخصائي الشؤون الدولية، بيرسيو غلوريا دي، إلى أن "ربما، بسبب تدهور الوضع في أوكرانيا، فإن النصر لأوكرانيا مستحيل على المدى القصير، لذلك ربما يكون الغرب مهتمًا بشكل متزايد بحل الصراع حتى لا تزيد التكاليف المرتبطة بإطالته".

واعتقد الخبير أن العزلة قد لا تكون المصطلح الأنسب لوصف وضع زيلينسكي، لكنه "الوضع الأوكراني أصبح في الواقع أكثر خطورة" بسبب المشاكل السياسية الداخلية في الدول الغربية، بما في ذلك الأزمة في ألمانيا والأزمة الأوكرانية.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
11:35 GMT
وأضاف الخبير أن "نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وكذلك في بلدان أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أصبح دعم أوكرانيا في مواجهتها مكلفاً على نحو متزايد".
وختم الخبير أن الدول الغربية أيضا تجد نفسها لديها القدرة على ممارسة الضغوط على أوكرانيا لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لأسباب منها أن أوكرانيا تعتمد بشكل واضح على دعم هذه الدول لمواصلة عملياتها العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، في الوضع الحالي، يعتمد الأمر على بعض الدعم من المجتمع الدولي، مما يسمح له بالتفاوض مع روسيا بطريقة أقل ضررًا.
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